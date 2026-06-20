Krampf-Vorfall von Schiedsrichter Felix Zwayer sorgt für Debatte

Zwayer erntet Spott von Experten und Fragezeichen nach Krampf-Szene im WM-Spiel USA gegen Australien.

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer geriet während des WM-Spiels zwischen den USA und Australien in die Kritik, als er in der Nachspielzeit von Krämpfe n geplagt wurde und zu Boden ging.

Dieses Szenario lieferte den TV-Experten Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller reichlich Material für ironische Kommentare. Schweinsteiger scherzte in der ARD, Zwayer habe mit seinem Auftritt ein Highlight gesetzt und Standing Ovations erhalten, als er wieder aufstand. Müller meinte bei MagentaTV, das Hinfallen sei das eine, aber das Aufstehen habe ihm etwas zu lange gedauert.

Zudem wurde der Australier Aiden O'Neill dabei gefilmt, wie er Zwayer zu Hilfe kam. Die Vorfälle werfen Fragen zur Schiedsrichterleistung und den möglichen Konsequenzen für Zwayers weitere Einsätze auf. Der australische Trainer Tony Popovic stürmte nach Spielschluss auf Zwayer zu, was zusätzliche Aufmerksamkeit erregte. Experten diskutieren, ob solche Vorfälle die Bewertung von Schiedsrichtern beeinflussen und wie sie den Turnierverlauf prägen könnten.

Die Szene zeigt, wie schnell ein Schiedsrichter in den Fokus der Medien und Fans rückt, und wie humorvolle oder kritische Kommentare die Wahrnehmung lenken. Es bleibt abzuwarten, ob Zwayer weitere Spiele leiten wird und welche Lehren aus diesem Vorfall gezogen werden





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schiedsrichter Felix Zwayer WM 2022 Krämpfe USA Australien TV-Kommentare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schockmoment bei der WM: Schiedsrichter Felix Zwayer bricht zusammenIn der 93. Minute des WM-Spiels zwischen den USA und Australien ging Schiedsrichter Felix Zwayer plötzlich zu Boden und sorgte damit für einen Schreckmoment. Die Schiedsrichter-Kollegen und Experten zeigten sich besorgt und hofften, dass es sich nur um einen Krampf handelte. Glücklicherweise konnte Zwayer die Partie nach einer kurzen Behandlungspause wieder anpfeifen.

Read more »

Felix Zwayer, deutscher Schiedsrichter, muss behandelt werden und spricht über seine unglückliche SituationFelix Zwayer, deutscher Schiedsrichter, muss im Gruppenspiel zwischen den USA und Australien behandelt werden, nachdem er sich auf den Boden gefallen und behandelt werden musste. Patrick Ittrich, Schiri-Experte, sagte im Live-Kommentar: "Das sah überhaupt nicht gut aus." Zwayer trat später wieder auf und beendete die Partie. Thomas Müller und Jürgen Klopp diskutierten die Szene im Anschluss. Johannes B. Kerner sagte scherzhaft: "Man kann sagen, er ist der Einzige, den das Spiel in der zweiten Halbzeit umgehauen hat." Müller sagte: "Hinfallen ist das eine, aber aufstehen ist das andere. Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und mir hat das Aufstehen aus meiner deutschen Sicht etwas zu lange gedauert. Aber Schwamm drüber." Klopp sagte: "Wir haben vorhin besprochen, was ein Schiedsrichter tun muss, um weitere Spiele zu bekommen. Ich würde einfach mal annehmen, dass das möglicherweise nicht dazu beiträgt, und das tut natürlich leid für Felix Zwayer." Klopp lobte den Schiri und fügte hinzu: "Eine gute Leistung, die dadurch wahrscheinlich ein bisschen überschattet wird." Für Zwayer war das Gruppenspiel ein besonderer Abend, da er der einzige deutsche Schiri ist, der bei der WM 2026 im Einsatz ist.

Read more »

Schiedsrichter Felix Zwayer erleidet Krämpfe in der Partie USA gegen AustralienWährend des Spiels USA gegen Australien muss Schiedsrichter Felix Zwayer wegen Krämpfen behandelt werden. In der ARD-Analyse wird die Szene von Bastian Schweinsteiger humorvoll kommentiert und löst damit Irritationen aus.

Read more »

Deutscher Schiedsrichter Felix Zwayer erleidet Krämpfe während WM-Spiel und wird behandeltBeim Frauen-WM-Spiel USA gegen Australien stürzt der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer am Spielfeldrand und muss wegen Krämpfen versorgt werden. Die Szene löst Diskussionen unter den TV-Experten aus.

Read more »