Die ZDF-Krimiserie Krank Berlin startete am 25. November 2026 im Sender ZDFneo. Mit nur 290.000 Zuschauern bleibt die Quote weit hinter den Erwartungen zurück, obwohl die Serie Auszeichnungen erhielt.

Die Krankenhaus-Serie Krank Berlin ist eine Co-Produktion von Apple TV und dem ZDF und war zunächst bei Apple TV im Stream zu sehen, bevor sie in die Mediathek des Mainzer Fernsehsenders wanderte. Doch am Mittwoch, den 25. November 2026, wurde die erste Folge dieser Serie um 21:45 Uhr im bald eingestellten Spartensender ZDFneo ausgestrahlt. Dieser Terminplatz führt dazu, dass die Produktion im linearen Fernsehen kaum beachtet wurde.

Gewinner ohne Chance im linearen Fernsehen

Krank Berlin gewann den Deutschen Fernsehpreis als beste Dramaserie sowie einen Grimme-Preis für ihre hochwertige Darstellung. Trotzdem fand keine Ausstrahlung in einer besseren Sendezeit statt. Viele Serien werden heutzutage vorrangig für die Mediathek produziert, was nachvollziehbar ist. Warum man sie im linearen TV aber mit Füßen treten muss, bleibt fraglich und wirkt wie eine vertane Chance für das öffentlich-rechtliche Angebot.

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Gewohnheiten ändern sich durch Streaming

Unsere Sehgewohnheiten verändern sich, das lineare Fernsehen verliert an Zugkraft und die Mediatheken sollen im Kampf gegen Netflix und Co. eine möglichst gute Figur abgeben. Dieser Dreisatz ist nicht von der Hand zu weisen, wirft in der Konsequenz seiner Umsetzung aber trotzdem Fragen auf. Die Verantwortlichen des ZDF erkennen das Potenzial der Serie, sie aber nicht angemessen im gesamten Portfolio auszuspielen, wirkt erstaunlich und kurzsichtig.

Erwachsene Zielgruppe bleibt außen vor

Der Sender hat nicht einmal den Versuch unternommen, die Serie auch einem älteren Publikum vorzustellen, welches immer noch primär klassisches Fernsehen konsumiert. Ein Primetime-Slot zumindest testweise im ZDF wurde nicht freigeschaufelt. Das führt dazu, dass das jüngere Streaming-Publikum erreicht wird, aber die ältere Generation, die im linearen Fernsehen bleibt, völlig ignoriert wird. Diese Strategie scheint nicht aufzugehen.

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Niedrige Quote als direkte Konsequenz

Und so wundert es nicht, dass die Quittung drastisch ausfällt. Nur 290.000 Menschen schauten sich am 25. November 2026 die erste Folge von Krank Berlin an. Zum Vergleich bleibt Bares für Rares von solchen Experimenten verschont und erzielt deutlich höhere Werte. Die emotionalsten Momente aus der weiterhin stabil aufgestellten Trödelshow findet ihr im Video, während Krank Berlin ohne diese Unterstützung im linearen Sektor bleibt.

Streaming-Trend erreicht Netflix mit voller Wucht

Ein neuer Streaming-Trend erreicht Netflix mit voller Wucht, da Serien-Hype schon seit Tagen die Charts beherrscht. Doch im linearen Programm der ZDFneo bleibt dies ohne Wirkung. Dass die Serie grundsätzlich das Potenzial hat, ein größeres Publikum anzusprechend, wird von den Verantwortlichen des ZDF also gesehen. Umso erstaunlicher ist die Wahl des Senders und der Uhrzeit, die das Potenzial der Auszeichnung nicht nutzt.