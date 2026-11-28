Krankenkasse 2027: Was vom Brutto bleibt und was 30 Euro im Monat als Sparplan bringen

Investing.com - Zwei Kollegen, gleicher Arbeitgeber, gleiches Gehalt von 4.000 Euro brutto, beim Arzt dieselben Leistungen. Trotzdem überweist der eine jeden Monat 44 Euro mehr an seine Krankenkasse als der andere.

Der Grund ist der Zusatzbeitrag, den jede Kasse selbst festlegt. Für 2027 hat das Gesundheitsministerium den durchschnittlichen Zusatzbeitrag bei 2,9 Prozent belassen. Die Techniker Krankenkasse, die Barmer und die DAK-Gesundheit wollen ihre Sätze stabil halten, die Knappschaft senkt sogar von 4,3 auf 3,5 Prozent. Die meisten der 93 Kassen entscheiden aber erst im Dezember.

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„Krankenkasse“ wurde in dieser Woche mehr als 20.000-mal gegoogelt. Dazu kommen neue Beitragsbemessungsgrenzen und eine Steuerreform, die bisher nur im Entwurf existiert. Unterm Strich ändert sich für die meisten Beschäftigten 2027 wenig am Netto. Bei 4.000 Euro brutto, Steuerklasse I und ohne Kinder bleiben wie 2026 rund 2.600 Euro übrig.