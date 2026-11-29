Niedersachsens Gesundheitsminister lässt kein gutes Haar an der Idee der Bundesregierung, die Krankschreibung ab dem ersten Tag gesetzlich einzuführen. Er nennt vier Gründe dagegen.

Niedersachsen s Gesundheitsminister lässt kein gutes Haar an der Idee der Bundesregierung, die Krankschreibung ab dem ersten Tag gesetzlich einzuführen. Er nennt vier Gründe dagegen. Hannover - Niedersachsen s Gesundheitsminister Andreas Philippi hält die geplante verpflichtende Krankschreibung vom ersten Tag an für falsch.

"Ich bin strikt dagegen, dass die Krankschreibung ab dem ersten Tag umgesetzt wird", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Regelung wäre kein Gewinn, sagte Philippi.

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"Sie macht erstens die Arztpraxen voll. Zweitens führt sie dazu, dass wir mehr Bürokratie haben. Drittens quälen sich die Leute dann möglicherweise krank zur Arbeit. Und viertens wird damit suggeriert, dass ein Großteil der Krankgemeldeten betrügt.