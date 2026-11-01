Krawalle in Frankfurt: Polizei nimmt über 30 Menschen vorläufig fest

Nach den Krawallen in Frankfurt am Main hat sich die Lage in der Nacht zum Sonntag entspannt. Die Politik kündigt harte Konsequenzen an.

Nach den Krawallen am Samstagabend in Frankfurt am Main hat sich die Lage in der Nacht zum Sonntag entspannt. Die Polizei bleibt nach Angaben eines Sprechers jedoch mit starken Kräften präsent. Die Politik reagiert schockiert und kündigt harte Konsequenzen an.

Ausschreitungen in Frankfurt und Köln

Am Samstagabend kam es vor allem in Frankfurt und Köln zu gewalttätigen Szenen und Ausschreitungen. In der Frankfurter Innenstadt griffen Randalierer Polizisten an und plünderten Geschäfte.

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Bei den Ausschreitungen gab es Verletzte. Die Polizei nahm mehr als 30 Menschen vorläufig fest.

Die Lage beruhigte sich erst in der folgenden Nacht zum Sonntag. Die Einsatzkräfte blieben aber mit starken Kräften im Stadtgebiet präsent.

Reaktionen aus Politik und Sicherheitsbehörden

Der CSU-Politiker Dobrindt sagte der Bild, gewaltbereite linke Gruppen und Chaoten aus dem migrantischen Milieu hätten am Vorabend die friedlichen Demonstrationen vom Nachmittag gekapert. Er kündigte an, die Randalierer und Plünderer würden identifiziert und zur Rechenschaft gezogen.

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Dobrindt forderte harte Strafen für den Landfriedensbruch. Zugleich lobte er die Sicherheitskräfte, denn Gewaltexzesse wie in Paris seien dank ihres Einsatzes verhindert worden.

Nach seiner Darstellung ist das Einsatzkonzept der Polizei mit massiver Präsenz und dezentraler Kräfteaufstellung aufgegangen.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zeigte sich schockiert von den Gewaltexzessen in Frankfurt. Er sagte, sie würden nicht ohne Konsequenzen bleiben. Wer sich wie die Angreifer in der Frankfurter Innenstadt verhalte, stelle sich außerhalb der Gesellschaft.

Sein Innenminister Roman Poseck (CDU) kündigte ein hartes Vorgehen gegen die Randalierer an.

Kritik an Gewalt und Stimmen zu den Protesten

Brantner sagte der Rheinischen Post vom Montag, friedlicher Protest sei teilweise kaum noch möglich. Ein inhaltliches Ziel der Demonstrationen sei bis zuletzt fraglich geblieben.

Für einige Beteiligte sei der Protest nach ihren Worten der perfekte Deckmantel für Gewalt und Ausschreitungen gewesen, die die Mehrheit der Teilnehmer ablehnte. Wo es Ausschreitungen gegeben habe, verurteile sie das klar.

Zugleich lobte Brantner die eigentlichen Demonstrationen. Die Botschaft der jungen Leute sei unüberhörbar, und die Bundesregierung müsse darauf reagieren.

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Forderungen der Initiative Gen Z regelt

Die Initiative Gen Z regelt hatte zu friedlichen Protesten in mehr als 30 Städten aufgerufen. Sie fordert unter anderem mehr Geld für Schulen, soziale Gerechtigkeit, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und mehr Klimaschutz.

Ein Sprecher der Initiative erklärte, auf das, was nach dem Ende der Kundgebungen passiert sei, habe man keinen Einfluss gehabt. Die Initiative distanzierte sich am Samstagabend auf Instagram von jeder Form der Gewalt sowie von Handlungen anderer Gruppen oder Einzelpersonen, die nicht Teil der Demonstrationen waren.

Die Initiative betonte, sie stehe für friedlichen Protest, demokratische Werte und das Recht, die eigene Meinung frei zu äußern.

Die Demonstrationen vom Samstag bezeichnete die Initiative nur als ersten Schritt. In drei Wochen will sie erneut bundesweit Menschenmassen mobilisieren, unter anderem bei den europaweiten Protesten am 20. November.

Der Sprecher des Presseteams, der öffentlich nur unter seinem Vornamen Amadeo auftreten will, sagte dies der Deutschen Presse-Agentur.

Bundesschülerkonferenz ruft zum Jugendstreiktag auf

Für den 20. November hat ein breites Bündnis zur Teilnahme an einem Internationalen Jugendstreiktag aufgerufen. Zu den Unterstützern gehört die Bundesschülerkonferenz, die sich zuvor von den Protesten von Gen Z regelt distanziert hatte.

Als Begründung nannte Generalsekretärin Amy Kirchhoff unklare Organisationsstrukturen der Bewegung. Man wisse nicht genau, wer dahinterstehe, sagte sie vor den Protesten am Reformationstag.