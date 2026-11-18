Kevin Krawietz und Tim Pütz gewinnen ihr zweites Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin. Das Duo zieht vorzeitig ins Halbfinal ein.

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben ihr zweites Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin gewonnen. Durch den Sieg gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos ziehen die deutschen Tennisspieler vorzeitig in die Halbfinalrunde ein. Dies markiert ihr zweites Mal bei der dritten Teilnahme, dass sie die letzten vier erreichen.

Siegtaktik gegen das spanisch-argentinische Doppel

Kevin Krawietz und Tim Pütz besiegten Marcel Granollers und Horacio Zeballos in einem spannenden Match. Der Endstand lautet 6:7, 6:1 und 10:5. Dies war für das deutsche Duo der erste Sieg gegen diese spezifische Kombination im fünften direkten Aufeinandertreffen. Die französischen Open-Sieger Granollers und Zeballos konnten im ersten Satz punkten, doch die Deutschen drehten das Spiel entscheidend.

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Vorbereitung auf das entscheidende Gruppenspiel

Im dritten und letzten Gruppenspiel trifft Krawietz auf Pütz erneut. Sie spielen gegen die Italiener Andrea Vavassori und Simone Bolelli. Mit diesem Sieg würde das deutsche Paar den Gruppensieg perfekt machen. Vavassori und Bolelli sind bereits aus dem Turnier ausgeschieden, was den Druck auf das deutsche Duo etwas mindert.

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Startschuss mit überraschendem Erfolg

Der Auftakt des Turniers verlief für Kevin Krawietz und Tim Pütz hocherfolgreich. Sie besiegten Christian Harrison und Neal Skupski deutlich mit 6:1 und 6:3. Harrison ist ein Champion der Australian und US Open. Skupski vertritt Großbritannien. Dieser Start gab dem deutschen Doppel wichtige Sicherheit für die weiteren Partien.

Finale gemeinsame Mission auf der Tour

Für Kevin Krawietz und Tim Pütz ist dieses Turnier das letzte gemeinsame auf der ATP-Tour. Tim Pütz wird nach der Saison aus familiären Gründen kürzertreten. Das Erfolgsduo aus Coburg und Frankfurt möchte dem bisherigen Gewinn von sieben Titeln mindestens einen weiteren hinzufügen.