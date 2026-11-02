Kreative Herbstaktivitäten und Bastelideen für Kinder bei schlechtem Wetter

Entdecken Sie originelle Herbstaktivitäten für Kinder. Von Kastanien-Lamas über Waldbingo bis zu Martini-Laternen: Tipps für spannende Beschäftigung drinnen und draußen.

Wenn die Tage kürzer werden und der Regen die Straßen flutet, bieten sich für Kinder vielfältige Beschäftigungen an, die Langeweile vertreiben und gleichzeitig kreatives Denken fördern. Ob drinnen oder draußen, diese Aktivitäten machen aus grauen Tagen kleine Abenteuer und sorgen für unvergessliche Momente in der Familie.

Kreative Bastelideen mit Naturmaterialien

Kastanien-Lamas bieten eine frische Abwechslung zu den bekannten Kastanienmännchen und benötigen dafür nur einfache Materialien. Für diese Figur werden drei Kastanien, Bastelkleber, Zahnstocher, Pfeifenputzer, Pappe, Wolle und Wackelaugen benötigt. Der Zusammenbau beginnt mit dem Stecken der Kastanien mittels Zahnstochern zu einem Körper aus Bauch, Hals und Kopf.

Also read Die besten Halloween-Filme für Kinder ab 6 und 12 Jahren

Die Ohren entstehen durch ausgeschnittene Dreiecke aus Pappe, die an den Kopf geklebt werden. Zwischen die Ohren kommt ein Stück Wolle und unter diese die Wackelaugen. Der Schwanz wird schließlich aus dem Pfeifenputzer gebastelt. Diese Aktivität schult die feinmotorischen Fähigkeiten und macht großen Spaß.

Abenteuer im Freien bei jedem Wetter

An windigen Tagen empfiehlt sich ein Ausflug nach draußen, um die Geschicklichkeit beim Drachensteigen zu testen. Wichtig ist dabei, dass das Wetter weder zu windig noch zu nass ist, um den Spaß nicht zu trüben. Ein Spaziergang im Garten oder in der Natur bietet dabei viele Möglichkeiten zur Bewegung an der frischen Luft.

Advertisement

Waldbingo verwandelt einen langsamen Spaziergang in ein lehrreiches Spiel für die Kleinsten. Dazu wird eine Vorlage gedruckt oder selbst entworfen. Jedes Fach im Karton wird einem Naturmaterial wie Blättern, Steinen, Moos oder Eicheln zugeordnet. Die Kinder suchen nach diesen Gegenständen und können so die Natur besser kennenlernen.

Traditionelle Feste und leckere Snacks

Am 11. November finden traditionell zum Sankt-Martinstag Laternenumzüge statt. Um Kinder auf diesen Abend vorzubereiten, können an regnerischen Tagen Bastelstunden für Laternen eingeplant werden. Vorgefertigte Anleitungen und Sets sind einfach im Internet erhältlich. Die Laternen können aber auch selbst aus Pappe und buntem Papier hergestellt werden.

Speisekürbisse eignen sich nicht nur für Suppen, sondern auch für herbstliche Dekoration. Das Schnitzen macht Kindern viel Spaß, wobei Eltern auf Sicherheit achten sollten. Kinder dürfen nicht mit scharfen Messern hantieren. Ein Erwachsener kann das Gesicht zeichnen und den Kürbis aushöhlen, während die Kinder die Augen und den Mund mit einem sichereren Werkzeug herausarbeiten.

Genuss am Lagerfeuer im Herbst

An kühlen Tagen lädt ein warmes Lagerfeuer zum gemütlichen Beisammensein ein. S'mores, eine US-amerikanische Spezialität aus Keksen, Marshmallows und Schokolade, sind bei Kindern besonders beliebt. Für weniger Süßes gibt es das altbekannte Stockbrot. Diese Snacks machen die Abende am Lagerfeuer zu einem besonderen Highlight für die ganze Familie.