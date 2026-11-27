Wer darf in Zukunft noch menschengemachte Kunst erstellen und genießen? Die Werbekampagnen dreier Großkonzerne geben einen Vorgeschmack, in welche Richtung es gehen könnte – auch für die Musikwelt.

Ein Faultier mit Kulleraugen blickt beseelt auf einen durch eine Winterlandschaft tuckernden Coca-Cola-Truck: Was anmutet wie AI-Slop, also von einer freidrehenden Künstlichen Intelligenz erstellter Content-Müll, ist der echte und ernstgemeinte KI-generierte Weihnachts-Werbeclip des Softdrink-Konzerns Coca-Cola.

Das Internet reagierte mit breiter Ablehnung.

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"Die billigste Werbung, die Pepsi je bekommen hat", lautet ein Kommentar unter dem Clip auf Youtube; ein anderer: "Das ist so dystopisch. Ein Konzern macht KI-Werbung mit wilden Tieren, um sein Zuckerwasser zu verkaufen, während das echte Ökosystem von Wasserverschwendung bedroht ist und echte Künstler ihrer Würde beraubt werden.