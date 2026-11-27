Kreativität für die Elite, AI-Slop für die Masse?: Warum menschengemachte Kunst durch KI zum Luxusgut werden könnte
Wer darf in Zukunft noch menschengemachte Kunst erstellen und genießen? Die Werbekampagnen dreier Großkonzerne geben einen Vorgeschmack, in welche Richtung es gehen könnte – auch für die Musikwelt.
Ein Faultier mit Kulleraugen blickt beseelt auf einen durch eine Winterlandschaft tuckernden Coca-Cola-Truck: Was anmutet wie AI-Slop, also von einer freidrehenden Künstlichen Intelligenz erstellter Content-Müll, ist der echte und ernstgemeinte KI-generierte Weihnachts-Werbeclip des Softdrink-Konzerns Coca-Cola.
Das Internet reagierte mit breiter Ablehnung.
"Die billigste Werbung, die Pepsi je bekommen hat", lautet ein Kommentar unter dem Clip auf Youtube; ein anderer: "Das ist so dystopisch. Ein Konzern macht KI-Werbung mit wilden Tieren, um sein Zuckerwasser zu verkaufen, während das echte Ökosystem von Wasserverschwendung bedroht ist und echte Künstler ihrer Würde beraubt werden.
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