In Berliner Haftanstalten wird immer wieder gezeigt, wie erfinderisch Gefangene sein können, um verbotene Gegenstände in die Zellen zu schmuggeln oder selbst zu bauen. Die Sicherheitskräfte stehen vor großen Herausforderungen.

In den Berlin er Haftanstalten tobt ein ständiger Machtkampf zwischen den Insassen und dem Wachpersonal. Hinter den Gefängnis mauern zeigen die Gefangenen immer wieder, wie kreativ sie sein können, wenn es darum geht, die strengen Regeln zu umgehen.

Verbotenes wird geschmuggelt oder aus alltäglichen Gegenständen selbst gebaut – oft mit gefährlichen Folgen. Eine Pेंद्रust der schafft reichen In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Heidering etwa, wo über 570 Haftplätze betrieben werden, fanden Sicherheitsbeamte im vergangenen Jahr zahlreiche verbotene Gegenstände. Unter anderem entdeckten sie Schusswaffenattrappen aus Kupferdraht und Moosgummi, präparierte Deoroller mit versteckten Waffen und sogar selbstgebaute Tätowiermaschinen aus elektrischen Zahnbürsten. Eine ausgehöhlte Teigrolle diente einem Insassen als Behälter, um verbotene Gegenstände zu verstecken.

Die Zahlen dervon verbotenen Gegenständen,die beiHaftraum- und Einlasskontrollen sichergestellt wurden, steigen alarmierend an. Im Jahr 2022 wurden laut Justizverwaltung 112 verbotene Objekte in allen Berliner Haftanstalten entdeckt, was einem Anstieg von 73 Funden im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklungen stellen die Sicherheitskräfte vor immense Herausforderungen. Die Berlin Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) kommentierte die Situation: „Der Erfindungsreichtum, mit dem versucht wird, verbotene Gegenstände in unsere Justizvollzugsanstalten zu schmuggeln, ist kriminell-kreativ.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Justizvollzug stehen täglich vor großen Herausforderungen.

“ Diesunderstreicht die Notwendigkeit von verstärkten Kontrollen und einer besseren Ausstattung der Gefängnisse





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