Professorin Mohr warnt vor Leistungsdruck im Bildungssystem. Nur 53 Prozent der Schüler fühlen sich kreativ unterstützt, deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 63 Prozent.

Professorin Mohr definiert Schulen primär als Orte der kreative Entstehung, in denen Kinder regelmäßig Ergebnisse hervorbringen, die zuvor nicht existierten. Dazu gehören individuelle Bilder oder eigenständige Lösungswege für komplexe Probleme. Dieses Verständnis steht im Kontrast zu einem System, das oft nur die Erfüllung vorgegebener Erwartungen belohnt.

Kritik am engen Stundenplan

Die aktuelle Struktur des deutschen Schulsystems wird als Irrweg beschrieben, da jede Abweichung von der Norm sofort mit einer schlechten Note bestraft wird. Der strenge Stundenplan ist extrem eng getaktet, was den Lehrkräften und Schülern kaum Raum für Exploration lässt. Am Ende dieses starren Rasters steht regelmäßig eine Klassenarbeit, die das rein kreative Fördern oft auf der Strecke lässt.

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Pisa-Daten und die kreative Kluft

Erstmals hat die Pisa-Studie im Jahr 2022 das kreative Denken der Teilnehmenden gemessen und Deutschland in den Durchschnitt der OECD-Staaten eingestuft. Ein kritischer Blick auf die zugrunde liegenden Zahlen offenbart jedoch ein gravierendes Defizit: Nur 53 Prozent der 15-Jährigen in Deutschland berichten, dass ihre Lehrkräfte ausreichend Zeit für kreative Lösungswege einräumen.

Vergleich mit dem internationalen Standard

Dieser Wert liegt signifikant unter dem OECD-Durchschnitt, der bei 63 Prozent liegt. Diese Differenz von zehn Prozentpunkten verdeutlicht, dass das Problem nicht in der mangelnden Fähigkeit der Jugendlichen liegt. Die jungen Menschen können durchaus kreativ denken, es fehlt ihnen jedoch an den notwendigen Gelegenheiten und Freiräumen innerhalb des regulären Schulunterrichts.

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Unterschätzung der Kreativitätsfächer

Auch wenn im Kunstunterricht gute Ansätze für die Förderung der Kreativität existieren, wird diesem Fach oft nur eine Stunde oder zwei Stunden pro Woche gewidmet. Diese minimale Stundenzahl reicht nicht aus, um die kreative Bildung flächendeckend zu sichern. Die Schule verliert dadurch schleichend die Fähigkeit, Fragen zu stellen, die über den reinen Druck hinausgehen, Erwartungen zu erfüllen.

Zukunft der Bildungsdebatte

Die Analyse zeigt, dass Anstrengung und Übung zwar notwendig sind, aber nicht auf Kosten der kreativen Freiheit gehen dürfen. Um die fehlende Unterstützung zu beheben, müssen Lehrkräfte mehr Handlungsspielraum erhalten, auch wenn dies bedeutet, seitwärts zu bewegen. Nur so kann Schule wieder zu dem werden, was sie sein sollte: Ein Ort der Innovation und des unvoreingenommenen Entdeckens.