Bei Dieter Nuhr wurde diese seltene Krebserkrankung diagnostiziert. Welche Beschwerden darauf hinweisen können - und warum es wichtig ist, sie im Zweifel früh ärztlich abklären zu lassen.

Der Kabarettist Dieter Nuhr hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und nun fragen sich viele Menschen, was das Hodgkin-Lymphom ist. Diese Krebsform sei bei ihm diagnostiziert worden, schrieb der 66-Jährige in den sozialen Medien und gab sich zuversichtlich: „Das ist, auch wenn der Name übel klingt, sehr gut heilbar.

Ich muss allerdings eine Therapie machen.

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“ Mehr Details zu seiner Erkrankung teilte Nuhr nicht. Allgemein gilt laut der Deutschen Krebshilfe: Je früher beim Hodgkin-Lymphom die Diagnose gestellt wird, desto besser seien in vielen Fällen die Heilungs- und Überlebenschancen. Aus dem Grund sollte man bei bestimmten Warnzeichen lieber frühzeitig die Arztpraxis aufsuchen, um sie abklären zu lassen. Beim Hodgkin-Lymphom handelt es sich um eine bösartige Erkrankung des Lymphsystems.

Zu Beginn seien die Beschwerden oft allgemein und uncharakteristisch, so die Krebshilfe weiter. Die meisten Betroffenen bemerken demnach zuerst Lymphknotenschwellungen, häufig am Hals oder hinter dem Brustbein, seltener in Achseln, Bauchraum oder Leisten. Die Knoten seien meist fest, gummiartig und nicht schmerzhaft. Liege der Knoten hinter dem Brustbein, können anhaltender Husten oder Luftnot ohne erkennbaren Grund auftreten.

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Lymphknotenschwellungen sind ein Symptom, mit dem man lieber beim Arzt vorstellig wird. Zu weiteren möglichen Anzeichen zählen demnach:Die Krebshilfe betont , dass all diese Warnzeichen auch bei anderen Erkrankungen auftreten können - das könne aber nur in der Arztpraxis geklärt werden. Werde ein anderer, harmloser Grund für das Symptom oder für die Symptome gefunden, könne man beruhigt sein.

Man sollte aber nicht aus Angst vor einer möglichen Diagnose den Besuch herauszögern und dadurch die Heilungschancen mindern, falls es eben doch diese Erkrankung ist. Das Hodgkin-Lymphom ist laut dem Zentrum für Krebsregisterdaten eine seltene Erkrankung. Das Risiko, jemals daran zu erkranken, liege in Deutschland für Frauen bei 0,2 Prozent und für Männer bei 0,3 Prozent.

Laut der Krebshilfe erhalten hierzulande rund 2.500 Menschen im Jahr diese Diagnose - am häufigsten tritt sie bei Menschen zwischen 15 und 29 Jahren auf, am zweithäufigsten bei Personen über 55 Jahren. Laut Zahlen des Zentrums für Krebsregisterdaten - berechnet für das Jahr 2019/20 - beträgt die relative Überlebensrate fünf Jahre nach der Diagnose 87 Prozent und zehn Jahre danach noch 83 Prozent. Die Prognose sei also günstig, ordnen die Fachleute ein.

Für die Behandlung des Hodgkin-Lymphoms kommen unter anderem Strahlen-, Chemo- und Immuntherapie in Betracht.