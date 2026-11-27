Für den Krebs wird der Dezember 2026 emotional abwechslungsreich. Das Monatshoroskop verrät, wie Sie mit wechselnden Stimmungen gelassen umgehen.

KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Besinnlichkeit, Vorfreude und gelegentlicher Trübsinn können für den Krebs im Dezember 2026 dicht beieinanderliegen. Entscheidend ist, wie Sie mit diesem Wechselbad der Gefühle umgehen.

Wechsel: Wäre Ihre Gemütslage ein Barometer, stünde der Zeiger derzeit auf „veränderlich“. Von Tiefdruck bis eitel Sonnenschein ist alles drin. Immerhin eines ist sicher: So wie es ist, bleibt es nicht lange. Darauf können Sie sich aktiv einstellen, indem Sie Stimmungstiefs gelassen abwettern, denn bald wird alles besser.

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Und wenn es dann besser ist, genießen Sie die gute Laune ganz bewusst – der Trübsinn meldet sich noch früh genug zurück. Der Krebs gehört zu den Wasserzeichen und wird vom Mond regiert. Er gilt als feinfühlig, fürsorglich und emotional. Im Dezember kann ihm diese Sensibilität dabei helfen, seine eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen.