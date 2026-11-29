Im November steht eine wichtige Entscheidung an. Warum Ihr Bauchgefühl jetzt besonders zählt.

Das aktuelle Monatshoroskop für das Sternzeichen Krebs. Der November 2026 stellt den Krebs vor eine persönliche Frage: Wem kann er wirklich vertrauen? Ein sensibles Thema verlangt eine klare Haltung.

Wer die eigenen Gefühle ernst nimmt, findet leichter zu einer Entscheidung. Sie müssen sich blind auf die Aussagen eines anderen Menschen verlassen. Das fällt Ihnen nicht leicht und läuft letzten Endes auf eine Grundsatzentscheidung hinaus: Verdient dieser Mensch Ihr Vertrauen oder nicht? Die Antwort auf diese Frage lässt sich nicht schadlos unbegrenzt hinauszögern.

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Warten Sie zu lange, könnte man das als Schwäche auslegen. Noch einmal in sich hineinhorchen – dann los. Der Krebs ist ein Wasserzeichen und wird astrologisch vom Mond regiert. Einfühlungsvermögen, Loyalität und ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Sicherheit gehören zu seinen typischen Eigenschaften.