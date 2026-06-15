Krebs-Sprechstunde: Top-Onkologen beantworten Ihre Fragen

Am 17. Juni von 10 bis 12 Uhr bieten die besten deutschen Krebs-Experten eine Telefonsprechstunde bei BILD an. Zusätzlich gibt es eine Videosprechstunde mit Prof. Stefan Kasper-Virchow. Stellen Sie Ihre Fragen zu Krebserkrankungen, Therapien und Nebenwirkungen.

Am heutigen Mittwoch, dem 17. Juni, laden die besten deutschen Onkologen zu einer großen Telefonsprechstunde ein. Von 10 bis 12 Uhr stehen sie am BILD -Telefon bereit, um alle Fragen rund um Krebs erkrankungen zu beantworten.

Die Experten decken verschiedene Fachgebiete ab, darunter Immuntherapie, psychoonkologische Betreuung und personalisierte Krebsmedikamente. Zusätzlich gibt es eine Videosprechstunde mit Top-Onkologe Prof. Stefan Kasper-Virchow, der live aus dem BILD-Studio Fragen beantwortet. Die beteiligten Ärzte sind ausgewiesene Spezialisten. Prof. Michael von Bergwelt ist Direktor der Medizinischen Klinik für Onkologie und Hämatologie am Klinikum der Universität München und Experte für Immuntherapien.

Er legt Wert auf interdisziplinäre Konzepte mit psychoonkologischer Begleitung. Prof. Martin Schuler vom Universitätsklinikum Essen behandelt Patienten mit individuellen Krebsmedikamenten und ist auf Tumore des Magen-Darm-Trakts spezialisiert. Prof. Anja Mehnert-Theuerkauf von der Uniklinik Leipzig ist psychologische Psychotherapeutin und fokussiert auf seelische und soziale Belastungen bei Krebspatienten. Prof. Dominik Modest leitet das Charité Comprehensive Cancer Center und das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen Berlin, mit Schwerpunkt auf Darmkrebs und anderen gastrointestinalen Tumoren.

Prof. Rachel Würstlein von der Ludwig-Maximilians-Universität München ist Leitende Oberärztin im Brustzentrum und spezialisiert auf die Behandlung von Brustkrebs im frühen und metastasierten Stadium, einschließlich junger Patientinnen und Schwangerschaft. Ein weiterer Experte ist Chefarzt der Urologie an der Asklepios Klinik Barmbek in Hamburg, der das uroonkologische Zentrum und Robotik-Programm aufgebaut hat. Prof. Stefan Kasper-Virchow hat eine Professur für Gastrointestinale Onkologie und leitet das Westdeutsche Magen- und Darmzentrum. Die Telefonsprechstunde bietet Betroffenen, Angehörigen und Freunden die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Themen können Nebenwirkungen von Therapien, neue Behandlungsmethoden oder psychologische Unterstützung sein. Wer keine Möglichkeit hat, anzurufen, kann seine Fragen auch vorab per E-Mail an die angegebene Adresse senden. BILD weist darauf hin, dass nicht alle Fragen beantwortet werden können, aber eine Auswahl in der Videosprechstunde behandelt wird. Die Aktion ist Teil des Vision Zero-Summits, der das Ziel verfolgt, Krebserkrankungen besser zu verstehen und zu behandeln.

Insgesamt zeigt die Veranstaltung, wie wichtig der direkte Austausch zwischen Patienten und Experten ist, um Ängste zu nehmen und individuell zu beraten





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Krebs Onkologen Sprechstunde BILD Vision Zero

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