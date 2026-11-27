Das Universitätsklinikum Erlangen forscht mit einer weltweit einzigartigen Methode an Therapien gegen Krebs. Ein neuentwickelter 3D-Drucker kann aktives Gewebe aus Krebszellen drucken, an dem beispielsweise Medikamente getestet werden können.

In einer kleinen Petrischale entsteht ein Stück menschliches Gewebe, aufgetragen von einem 3D-Drucker. Was wie Sciene-Fiction klingt, ist in der Uniklinik Erlangen bereits Realität. Die Forscher im Labor der Plastischen und Handchirurgischen Klinik drucken aber nicht etwa "Ersatzteile" für den menschlichen Körper, sondern arbeiten mit Krebszellen.

Tumorforschung am lebenden Modell Das Ziel sei, Tumore besser zu verstehen, sagt der Direktor der Plastisch- und Handchirurgischen Klinik, Andreas Arkudas: "Wieso wächst ein Tumor? Wieso entsteht ein Tumor? Wieso metastasiert ein Tumor im Körper?

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". Das sei am echten Modell viel besser nachzustellen. Der Biodrucker könnte dieDer 3D-Drucker arbeitet mit sogenannter Biotinte. Diese besteht aus einem Hydrogel, in dem aktive, menschliche Krebszellen schwimmen.