Darmspiegelungen sind in Schleswig-Holstein seit 2019 um gut 30 Prozent gestiegen. Warum die Vorsorge so wichtig ist – und welche Untersuchung besonders viele Menschen nutzen.

Darmspiegelungen sind in Schleswig-Holstein seit 2019 um gut 30 Prozent gestiegen. Warum die Vorsorge so wichtig ist – und welche Untersuchung besonders viele Menschen nutzen.

Kiel - Erfreulicher Trend bei der Krebsfrüherkennung in Schleswig-Holstein: Besonders deutlich sei das bei der Darmkrebsvorsorge mit Darmspiegelung, deren Zahl seit 2019 um gut 30 Prozent auf rund 31.000 im vergangenen Jahr gestiegen sei, wie die AOK NordWest mitteilte.

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"Diesen positiven Trend gilt es fortzusetzen. Denn je früher Darmkrebs erkannt wird, desto besser sind in der Regel die Behandlungschancen", so der Vorstandsvorsitzende Tom Ackermann zum "Tag der Krebsvorsorge" am 28. November. Am häufigsten wird die Früherkennungsuntersuchung zum Gebärmutterhalskrebs vorgenommen. 2025 waren es 541.000 Untersuchungen.

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Das ist ein Anstieg im Vergleich zu 2019 um 2,8 Prozent.

"Nach wie vor gibt es aber viele Frauen, die diese Untersuchung nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie davon profitieren könnten", so Ackermann. Deutliche Zuwächse gab es auch beim Mammographie-Screening mit plus 19,5 Prozent seit 2019 auf 106.000 Untersuchungen im vergangenen Jahr. Beim Hautkrebs-Screening ist der Anstieg in diesem Zeitraum mit 1,0 Prozent auf 291.000 Untersuchungen dagegen gering. Die Früherkennung von Prostatakrebs wurde 2025 von 155.000 Versicherten in Anspruch genommen - ein Plus von 13,8 Prozent im Vergleich zu 2019.