Alleinerziehend, lebensbedrohlich krank und trotzdem Lust auf Nähe: Babett Baraniec suchte auf einer Dating-Plattform nach einer Freundschaft Plus und fand dabei den Mann fürs Leben. Wie lebt man als frischverliebtes Paar mit der ständigen Bedrohung?

Eine alleinerziehende Mutter mit einer lebensbedrohlichen Diagnose sucht einen Lover für eine Freundschaft Plus. Stattdessen findet sie den Mann fürs Leben. Babett und Sebastian aus Leipzig und ihre besondere LiebesgeschichteDer Tod steht immer mit im Raum.

Ein lebensgroßes Skelett in der Zimmerecke, so wie man es aus dem Bio-Unterricht kennt.

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"Der heißt Gunther", sagt Babett Baraniec, 50, "den nehmen wir immer mit auf Veranstaltungen, für Selfies, um ins Gespräch zu kommen. " In der Hand hält der Knochenmann einen Fächer mit einem Werbeslogan für das Bundesland Sachsen. Als wollte er sagen: Komm' ruhig näher. Ich beiße nicht.2013 bekam die Biologin eine Diagnose, die alles veränderte: Leberkrebs, später Metastasen in der Lunge.