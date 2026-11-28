Über zwei Wochen nach dem Start der Chemotherapie bemerkt Sarah Kuttner den Haarausfall. Das testet sie mit einer Fusselrolle.

fährt sich die an Brustkrebs erkrankte Moderatorin mit einer Fusselrolle über ihren Kopf. Einzelne kurze Haare bleiben daran kleben.

"Geht los! Haarausfall an Tag 18 der Chemo", schreibt sie dazu.

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"Ein bisschen gruselig, aber nicht sehr. Und der Fusselrollentest fetzt auch ein bisschen. Also alles im Lot.