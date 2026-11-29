Experten der Vision-Zero-Tagung in München sehen in KI und personalisierten Impfungen einen Wendepunkt. Früherkennung und Vorsorge gelten als zentrale Hebel gegen Krebs.

Die Krebsmedizin steht nach Einschätzung führender Fachleute vor einem Wendepunkt. Darauf verständigten sich die Top-Experten des Fachs bei der Herbstarbeitstagung ' Vision Zero' in München am Donnerstag. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Krebs künftig früher erkannt, besser behandelt und möglichst verhindert werden kann.

Die Tagung machte deutlich, dass Künstliche Intelligenz (KI) dabei eine immer größere Rolle spielt. Die Diskussion betraf damit ein Thema, das Millionen Menschen unmittelbar betrifft, von der Diagnose bis zur Therapie.

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Künstliche Intelligenz verbessert Krebsdiagnosen

Künstliche Intelligenz kann nach Angaben von Prof. Christof von Kalle die Diagnostik in der Krebsmedizin deutlich verbessern. Von Kalle leitet die Luxembourg Research Clinic, arbeitet am Berlin Institute of Health (BIH) und ist Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats von Vision Zero.

Er bezeichnet KI als echten Gamechanger in allen Bereichen der Krebsmedizin. Die Technik könne das Risiko für Krebserkrankungen vorhersagen, Tumore früher erkennen und bei der Interpretation von Diagnosen unterstützen.

Als Beispiel nannte von Kalle den Lungenkrebs. Mithilfe von KI lasse sich ein Tumor sichtbar machen, den das menschliche Auge womöglich übersehen hätte. Zudem gleiche die Technik Daten von Tausenden Patienten miteinander ab.

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Auf dieser Grundlage könne KI laut von Kalle recht präzise vorhersagen, ob eine Veränderung bösartig ist. Außerdem könne sie einschätzen, welche Behandlung für den einzelnen Patienten am besten wäre.

Moderna meldet Durchbruch bei Hautkrebs-Impfung

Das US-Pharmaunternehmen Moderna hat kürzlich einen Durchbruch bei einer ersten personalisierten Hautkrebs-Impfung gemeldet. In einer großen Studie senkte der therapeutische Impfstoff das Risiko für einen Rückfall oder Tod um 42 Prozent.

Prof. Michael von Bergwelt, Direktor der Onkologie an der LMU München und Vorstand von Vision Zero, ordnete den Erfolg ein. Weltweit hätten Forscher jahrzehntelang davon geträumt, solche personalisierten Krebstherapien zu entwickeln. Nun sei für eine erste Krebsart ein Durchbruch gelungen.

Von Kalle sieht darin einen Beleg, dass der Ansatz tatsächlich funktioniert. Daraus wachse die Hoffnung, dass solche Therapien auch bei anderen Tumoren wirken könnten, etwa bei Lungen-, Blasen- und Nierenkrebs.

Vorsorge gilt als wichtigster Hebel gegen Krebs

Vorsorge ist nach Einschätzung der Experten von Vision Zero einer der wichtigsten Hebel, um Krebs beherrschbar zu machen. Die Krankenkasse AOK berichtet, dass immer mehr Menschen Früherkennungsangebote nutzen.

Seit 2019 stieg die Zahl der Darmspiegelungen um 31 Prozent. Beim Mammografie-Screening gab es ein Plus von 17 Prozent.

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Von Kalle beziffert das Potenzial konkret. Wenn alle Vorsorge wahrnehmen und einen gesunden Lebensstil pflegen würden, könnten jährlich rund 250.000 Krebserkrankungen und weit über 100.000 Krebstote verhindert werden.

Rauchen, Alkohol, Übergewicht, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung zählen zu den wichtigsten vermeidbaren Krebsrisiken. Wie stark sie wirken, hängt jedoch von der Krebsart ab. Dr. Ursula Will, Leiterin der Präventionsambulanz am Nationalen Krebspräventionszentrum des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg, betont, dass man auch erkranken kann, wenn man sein ganzes Leben lang alles richtig gemacht hat.

Prävention wirkt besonders bei Lungenkrebs

Bei Lungenkrebs ist das Präventionspotenzial nach Angaben der Experten besonders groß. Rund 90 Prozent der Lungenkrebsfälle könnten durch den Verzicht auf Rauchen vermieden werden.

Andere Krebsarten lassen sich dagegen kaum durch einen gesunden Lebensstil beeinflussen. Dr. Will erklärt, dass jeder kleine Schritt, der das Risiko reduziert, ein Pluspunkt für den Körper ist.

Die Zeitung BILD hat zusammen mit dem DKFZ einen Krebs-Schutz-Check entwickelt. Nutzer können in wenigen Minuten herausfinden, wie gut sie sich bereits vor Krebs schützen und wo sie noch etwas für ihre Gesundheit tun können.

Wer den QR-Code scannt und den Test online macht, erhält im Krebs-Schutz-Check passende Angebote, Tipps und Programme für ein gesünderes Leben.