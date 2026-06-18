Krebspatientin nach Spahn-Büro-Rat: Hausverkauf als Lösung?

Eine Krebspatientin aus Suhlendorf berichtet, ein Mitarbeiter von Jens Spahn habe ihr nach finanziellen Sorgen den Verkauf ihres Elternhauses empfohlen. Die Frau steht kurz vor dem Ende ihres Krankengeldes und trifft der Rat in ihrer verletzlichen Lage hart. Das Büro Spahns bestätigt das Gespräch, betont aber, man könne keine Einzelfallberatung anbieten.

Die Krebspatientin Silvia Dronsch aus Suhlendorf hat nach einer öffentlichen Zurechtweisung durch Bundeskanzler Olaf Scholz ein weiteres bitteres Erlebnis mit der Berliner Spitzenpolitik erlebt. Konkret geht es um einen Anruf aus dem Büro des CDU/CSU-Fraktionschefs Jens Spahn .

Ein Mitarbeiter Spahns soll der an Hautkrebs erkrankten Köchin indirekt vorgeworfen haben, sie sei an ihrer finanziellen Notlage selbst schuld, weil sie keine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen habe. Zudem sei ihr geraten worden, ihr Haus zu verkaufen. Dieser Rat trifft die 53-Jährige in einer schon ohnehin dramatischen Situation, denn am 15. August läuft ihr Krankengeld aus.

Sie weiß nicht, wovon sie dann leben soll. Für Dronsch ist das Haus, das ihre Eltern in den 1960er-Jahren gebaut haben und in dem sie elf Jahre lang ihre Mutter pflegte, mehr als nur ein Vermögenswert. Der 21-jährige Spahn-Mitarbeiter habe ihr gesagt, sie könne glücklich sein, ein solches Haus zu besitzen, und dass mit dem Verkaufserlös ihr Lebensunterhalt auch ohne Krankengeld gesichert wäre.

Doch ein Hausverkauf dauert Monate, müsste eine neue Wohnung gefunden und der Umzug organisiert werden - Zeit, die die schwer Erkrankte neben ihrer Krebstherapie nicht hat. Dronsch betont, es gehe ihr nicht nur um sich selbst, sondern um viele Menschen, die ähnlich betroffen und ganz auf sich allein gestellt sind. Ihr Ex-Mann unterstütze sie, andere hätten diese Hilfe nicht. Das Büro von Jens Spahn bestätigt auf BILD-Anfrage, dass sich Dronsch mehrfach gemeldet hat.

Ein Mitarbeiter habe sich viel Zeit genommen und ihr vor allem verständnisvoll zugehöht. Gleichzeitig wird betont, dass Mitarbeiter in Abgeordnetenbüros grundsätzlich keine Einzelfallberatung leisten könnten. Den gegebenen Ratschlag, ihr Haus zu verkaufen, dementiert das Büro nicht ausdrücklich. Die Affäre wirft erneut ein Schlaglicht auf die Distanz zwischen politischen Akteuren und den tatsächlichen Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich in finanziellen Notlagen befinden.

Die Debatte über eine mögliche Mitverantwortung des Einzelnen für seine finanziellen Verhältnisse steht dabei im Kontrast zu den oft fehlenden strukturellen Absicherungen für chronisch Kranke und die Möglichkeit, Berufsunfähigkeitsversicherungen abzuschließen - nicht zuletzt wegen der hohen Kosten bei Vorerkrankungen wie Krebs. Die Geschichte von Silvia Dronsch hat bundesweit Aufmerksamkeit erregt und zeigt die emotionale Belastung, die durch scheinbar wenig einfühlsame Äußerungen aus der Politik entstehen kann





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Krebspatientin Jens Spahn Hausverkauf Krankengeld Berufsunfähigkeitsversicherung Suhlendorf CDU/CSU-Fraktion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wofür Franz Schmid sein neues Büro nutzen will und was der Verfassungsschutz sagtKurz vor dem Landesparteitag eröffnet AfD-Politiker Franz Schmid neue Räume in Vöhringen mit einem inoffiziellen Frühschoppen. Ist das Zufall?

Read more »

3 Sternzeichen lästern im Büro besonders oftManche nutzen das Büro nicht nur zur Arbeit, sondern lästern auch nach Herzenslust über die Kollegen. Drei Sternzeichen fällt es dabei besonders schwer, ihre Zunge im Zaum zu halten.

Read more »

Hitze im Büro: Darf ich einfach nach Hause gehen?Haben Erwachsene auch Hitzefrei? Hier erfährst du, welche Rechte du hast.

Read more »

Spahn bestätigt Teilnahme an Thiel-NetzwerktreffenBerlin - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat mehrfach an den vertraulichen Treffen eines vom rechtslibertären US-Milliardär Peter Thiel gegründeten Netzwerks teilgenommen.Das bestätigte Spahns Büro

Read more »