Krefeld Pinguine erhalten DEL-Lizenz

Die Krefeld Pinguine erhalten als Zweitliga-Meister auch die Lizenz für die 1. Liga. Der sportliche Absteiger Dresdner Eislöwen muss damit nach einem Jahr wieder runter.

Die Entscheidung in der DEL ist gefallen und die Krefeld Pinguine erhalten als Zweitliga-Meister auch die Lizenz für die 1. Liga. Der sportliche Absteiger Dresdner Eislöwen muss damit nach einem Jahr wieder runter.

Für den Sport ist diese Klarheit eine gute Nachricht, denn nun können beide Vereine für die entsprechenden Ligen planen. Bisher hatten sich sowohl die Sachsen als auch Krefeld jeweils ein zweites Szenario in der Kaderplanung offenhalten müssen. Fans und die DEL dürften es freuen, dass die in den Details immer wieder umstrittene Aufstiegsregelung im Groben und Ganzen zumindest erstmal funktioniert - selbst wenn der Zeitpunkt und das Zittern darum schon sehr lange dauerte.

Die Krefeld Pinguine waren 2022 aus der 1. Liga abgestiegen und hatten in den ersten Jahren auch in der DEL2 mit roten Zahlen zu kämpfen. Auch alte Verbindlichkeiten sollen bei der Überlegung, den Gang in die DEL durchzuziehen, eine Rolle gespielt haben. Letztlich waren alle Unterlagen aber ausreichend.

Für Pinguine-Geschäftsführer Peer Schopp standen die Chancen lange 60:40 für die Wahrnehmung des Aufstiegs. Letztlich ist das ein großer Erfolg für ihn, diesen Schritt geschafft zu haben. Dresden hatte sich ohnehin bereits bei der Kaderplanung auf den Bau eines DEL2-Teams konzentriert und muss jetzt nicht mehr umschwenken. Trotzdem wird die Sehnsucht groß sein, eines Tages zurückzukehren.

Dafür wird nun ein neues Team aufgebaut, das in den nächsten Jahren eine Chance auf den Zweitliga-Titel hat





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