Krefelds neue Kirchenform: Humor, Nähe und Social Media bringen Menschen zurück

In der Stadtpfarrkirche St. Dionysius verändern Pfarrer Grüntjens und Referentin Engel das Aufkommen der Gemeinde. Sie nutzen Humor, soziale Medien und Authentizität, um die Kirche lebendig vor Ort und online zu gestalten.

In Krefeld hat ein Thema die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, welches viele Ortschaften bislang nur als Träumerei betrachteten: die Kirche blüht lebendig auf. Trotz einer deutschlandweiten Abwanderung aus den kirchlichen Reihen bleibt die Stadtpfarrkirche St. Dionysius am Sonntag sauber besetzt.

Der Grund dafür ist unmittelbar am Altar sichtbar – und im Internet. Pfarrer David Grüntjens, im Alter von vierzig Jahren, zusammen mit der Gemeindereferentin Michelle Engel, derzeit 32, wechseln die Gemeinde in ihrer Herangehensweise. Locker, humorvoll, real. Aus dem Alltagsleben greift man an.

Im Netz sind sie unter dem Titel „Frengels & Chef“ bekannt, mit mehr als 150.000 Followern auf Instagram und TikTok. Häufig reisen Menschen aus anderen Regionen zur Predigt ein, weil Grüntjens mit emotionalen Reden die Herzen berührt. Das Geheimnis ihrer Resonanz liegt nicht in steifen Klamotten und formaler Anwaltschaft, sondern in einer Fülle an Humor und Entschlossenheit, die das Pastorat authentisch und nahbar wirken lässt. Auf der Kanzel predigt er leidenschaftlich, während Engel sicherstellt, dass die Kernbotschaften digital ankommen.

Sie filmt, bearbeitet und postet spontane Videos, die einen klaren Einblick in den pastoralen Alltag gewähren. In ihren Clips wird die Kirche modern und verständlich präsentiert. Der Pfarrer nennt das Duo „Frengels“ oder einen nerdigen „Mädchen“, die statt dafür ein selbstbewusstes „Chef“ oder einen lockeren „Junge“ zurückspielt. Die Dynamik, mit der sie ihre Botschaft vermitteln, begeistert die Follower.

Sie beschreiben sich selbst als „Komplizen des Palmenstirns“, wobei jeder Kommentar die eigene Schlagkraft unterstreicht. Selbst in privaten Momenten – beim Einkaufen, Kochen oder Spieleabenden – begleitet die Kamera die beiden. Ein häufiger Satz von Grüntjens ist „Das darf nicht ins !

“, der schließlich immer doch ins Netz gelangt. Ihre Schreibprojekte liefern weitere Erfolge: Das Buch „Dio-Mio – Wenn Kirche Spaß macht, entsteht ein Ort der Begeisterung“ fand Platz auf der Spiegel‑Bestsellerliste.

Jedoch gibt es keine absoluten Rückschläge. Besonders innen christliche Kreisesärungen hören Kritik, da sie den lockeren Ton des Paares kritisieren. Michelle Engel behält einen ruhigen Kopf und vertritt die Ansicht, dass diese Art des Miteinanders schlicht ihre eigene ist. Sie sprechen über Respekt und Individualität.

Die Frage nach einer romantischen Beziehung der beiden wurde in der Vergangenheit häufig gestellt. Beide betonen seit Jahren, dass Grüntjens als katholischer Pfarrer im Zölibat lebt und somit keine eheliche Bindung eingeht. Mit einem Augenzwinkern gibt es sogar die ironische Bemerkung, dass sie im Falle einer gemeinsamen Existenz nicht mehr auf die Knie gehen würden. Das Konzept von „Frengels & Chef“ setzt ein neues Maß für die Wiederbelebung von Kirchen.

Es schafft einen Ort, an dem Menschen zurückkehren, dank Humor, Nähe und einer großen Portion Persönlichkeit. Die Resonanz in Krefeld und darüber hinaus ist ein Beweis dafür, dass alternative Formate funktionieren, wenn sie menschlich und zugänglich gestaltet sind. Ihre Arbeit ruft darauf hin, dass es möglich ist, Gott und Gemeinschaft im digitalen Zeitalter unterzubringen, ohne die Tiefe und das Herz der Kirche zu verlieren





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