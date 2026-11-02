Kreisfusion Göttingen Osterode: Bilanz nach Fusion und neue Landrätin

Analyse der Kreisfusion Göttingen und Osterode. Neue Landrätin Ulrike Witt will ländliche Räume stärken, während Kritik an ÖPNV und Müllsystem bleibt.

Rund 35 Kilometer trennen das am Leinetal liegende Göttingen und das von den Bergen des Harzes umgebene Osterode. Dass die einstigen Altkreise am 1. November 2016 zusammengingen, ist für Landkreistag-Geschäftsführer Joachim Schwind nicht weniger als ein historisches Ereignis. Insbesondere der damalige Landrat Bernhard Reuter von der SPD habe damals unaufhörlich dafür geworben. Der Prozess zeigt, dass freiwillige Gebietsveränderungen sinnvoll sein können, wenn sie vor Ort auf Akzeptanz stoßen, ist Schwind überzeugt.

Kritik an Infrastruktur und Verwaltung

In Osterode gab es gegenüber der Fusion mit dem größeren Kreis Göttingen aber durchaus Vorbehalte. Und eine Straßenumfrage in Osterode zeugt auch heute nicht nur von Akzeptanz: Manche berichten, die Folgen der Fusion gar nicht mehr zu spüren. Andere ärgern sich über das neue Abfallsystem oder die ausbaufähige ÖPNV-Verbindung nach Göttingen. Auch Osterodes Bürgermeister Jens Augat von der SPD spricht bis heute nicht von einer Liebesheirat. Es gab damals für die Entscheidung finanzielle und strukturelle Gründe, die waren durchaus nachvollbar, sagt er stattdessen.

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Bei einer Kreisfusion bilden zwei zuvor unabhängige Landkreise einen gemeinsamen Landkreis. Der Zusammenschluss von Göttingen und Osterode war die erste Kreisfusion in Niedersachsen nach 40 Jahren. Sie ist zudem die bislang einzige Kreisfusion des Bundeslandes, die von den Landkreisen selbst mitgetragen wurde. Zuvor gab es in den 1970er Jahren in Niedersachsen aber zahlreiche von der Landesregierung initiierte Gebietsreformen. Die Grenzen zahlreicher heutiger Kommunen und Landkreise wurden damals gezogen. Konkrete Planungen für weitere Kreisfusionen gibt es in Niedersachsen derzeit nicht.

Finanzielle Vorteile und Defizite

Gemeint ist zum einen die Entschuldung: 80 Millionen Euro Schulden wurden die Altkreise der Kreisverwaltung zufolge durch eine Entschuldung der Landesregierung los. Weitere 30 Millionen Euro Defizit habe Osterode durch Haushaltsüberschüsse nach der Fusion ausgleichen können. Auch die Zusammenlegung der Verwaltung habe positive Effekte gehabt, sagt Augat. Man sei nun professioneller aufgestellt und müsse sich weniger wegen des Fachkräftemangels sorgen. Zugleich seien wichtige Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger in Osterode geblieben.

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Bei der Müllentsorgung im nahezu gesamten Landkreis Göttingen kam in Osterode Unmut über die Umstellung hinzu. Im Altkreis Osterode wurde Glasmüll beispielsweise abgeholt, nun hält das Göttinger System mit Glasmüllcontainern Einzug. Wahrscheinlich aus Kostengründen, sagt Augat, der lieber das Osteröder System behalten hätte. Weil wir natürlich alle wissen, dass diese Glasmüllcontainer auch immer Müllplätze sind, erklärt der Bürgermeister. Das ist aus meiner Sicht bisher nicht gelungen, sagt Augat außerdem über die Versprechen zur ÖPNV-Verbindung zwischen Göttingen und dem Altkreis Osterode.

Neue Landrätin fokussiert auf ländliche Räume

Ein vergünstigtes Ticket sei zwar etabliert worden, doch die Bahnfahrt bleibe aufwendig. Mindestens einmal müsse man auf dem Weg nach Göttingen umsteigen, schlussendlich gelange man einfacher nach Braunschweig als ins eigene Kreiszentrum. Ab den 2040er Jahren wolle die Landesnahverkehrsgesellschaft zwar eine Direktverbindung einrichten, aber das sei zu spät. Schnellbusse seien zudem rechtlich keine Option, weil es eine, wenn auch unpraktische, Bahnverbindung gebe. Das ist auch ein entscheidender Schritt für ein größeres Zusammenwachsen, betont Augat.

Denn bislang empfinden sich Osteröderinnen und Osteröder eher nicht als Göttingerinnen und Göttinger, ihr altes OHA-Kennzeichen etwa erfreut sich Augat zufolge ungebremster Beliebtheit. Auch säßen im für Osterode nun zuständigen Kreistag viele Abgeordnete aus der Stadt Göttingen. Bei unliebsamen Entscheidungen entstünde deshalb mitunter der Eindruck, Göttingen stülpe dem Altkreis Osterode etwas über. Das gilt nicht nur für Osterode, das gilt genauso für etwa das Eichsfeld, sagt Augat aber.

Witt sieht Fortschritt bei Wirtschaftsförderung

Ulrike Witt von der SPD ist seit Sonntag im Amt. Sie will sich verstärkt ländlichen Räumen und Mittelzentren widmen. Göttingens neue Landrätin Ulrike Witt kennt das Problem. Gegenüber NDR Niedersachsen kündigte sie an, verstärkt ländliche Räume und Mittelzentren in den Blick nehmen zu wollen. Ich wünsche mir eine Politik, die auf die unterschiedlichen Räume einzahlt, aber nicht unbedingt eine Politik, die die beiden Altkreise in den Blick nimmt. Witt, die ihr Amt am Sonntag angetreten hat, sieht aber auch einige Verbesserungen seit der Fusion.

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Sie nennt etwa die gemeinsame Wirtschaftsförderung, die Pflegeplanung und den Schulentwicklungsplan. Man merkt, dass das Zusammenwachsen funktioniert, findet sie deshalb. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Göttinger Landrat Riethig vor, Gelder veruntreut zu haben. Es geht um die Miete für eine Schule. Halloween-Süßigkeiten mit Nadeln gespickt, Polizei ermittelt. Nach 70 Jahren hören zwei Brieffreunde zum ersten Mal.