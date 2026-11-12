Kreistag Siegen-Wittgenstein stimmt über Nationalpark Rothaargebirge ab

Der Kreistag Siegen-Wittgenstein entscheidet heute, ob das Rothaargebirge zum zweiten Nationalpark Nordrhein-Westfalens wird. Die Abstimmung über 4.300 Hektar Staatsforst ist umstritten.

Der Kreistag Siegen-Wittgenstein trifft heute seine Entscheidung über die zukünftige Nutzung des Rothaargebirges. In einer Sondersitzung soll um 16.00 Uhr abgestimmt werden, ob der Kreis der Landesregierung grüne s Licht für die Einleitung eines formellen Ausweisungsverfahrens gibt. Damit könnte das Rothaargebirge zum zweiten Nationalpark Nordrhein-Westfalens werden.

Abstimmung über Schutzstatus und Hektar

Der Entscheid fällt in einer knappen Angelegenheit, die viele Akteure in der Region bewegt. Im Fokus steht ein Gebiet von rund 4.300 Hektar Staatsforst. Dieses Waldgelände erstreckt sich in einem schmalen Streifen quer über den Rothaarkamm. Die Mitglieder des Gremiums sollen darüber befinden, ob sie der Landesregierung die notwendigen Bedingungen für den Nationalpark-Pakt geben.

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Spannungsfeld zwischen Artenschutz und Wirtschaft

Die Befürworter eines Nationalparks sehen darin einen wichtigen Schritt für die Biodiversität. Parteien wie die SPD und die Grünen erhoffen sich dadurch erhebliche Rückzugsräume für Pflanzen und Tiere. Zusätzlich hoffen die Unterstützer auf positive Impulse für den Tourismus und die lokale Wirtschaft durch den neuen Schutzstatus.

Gegenläufige Argumente bringt die Opposition vor. Die CDU als größte Fraktion im Kreistag warnt vor erheblichen Risiken. Kritiker fürchten negative Auswirkungen auf geplante Straßenbauprojekte. Zudem sehen sie nicht absehbare Kosten als Problem an. Die Angst vor Einschränkungen und Nachteilen für Waldbesitzer und Landwirte mit angrenzenden Grundstücken ist groß.

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Position der Landesregierung NRW

Die Haltung der Landesregierung ist dabei entscheidend für den weiteren Verlauf. NRW-Umweltminister Oliver Krischer von der Partei der Grünen hat stets signalisiert, dass er nur im Schulterschluss mit der Region handeln möchte. Er will einen zweiten Nationalpark in Nordrhein-Westfalen nur dann auf den Weg bringen, wenn die lokale Bevölkerung und ihre Vertretungen mitziehen.

Offener Ausgang der Sondersitzung

Trotz der klaren Lagerbildung bleibt das Ergebnis der Abstimmung ungewiss. Wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse im Kreis gilt der Ausgang der Abstimmung als offen. Es ist daher schwierig, vorab eine sichere Prognose zu treffen. Die Mitglieder des Gremiums haben nun die Chance, direkt Einfluss auf die Zukunft des Rothaargebirges zu nehmen. Die Ergebnisse der Sitzung werden weitreichende Folgen für den Naturschutz und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region haben.