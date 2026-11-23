Das russische Staats- und die Bundesregierung reagieren auf westliche Geheimdienstberichte über einen potenziellen russischen Atomwaffensatelliten. Während der Kreml die Meldungen als Spekulation abstreitet, warnt der Verteidigungsminister vor voreiligen Schlussfolgerungen und betont die Notwendigkeit interner Beratung. Experten sehen zudem psychologische Kriegsführung im Hintergrund.

Er reagierte damit auf Berichte von WDR, NDR und"Süddeutscher Zeitung", wonach die russische Führung nach Einschätzung westlicher Geheimdienste noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen könne.

Der Satellit namens"Sputnik-S" sei fertig konstruiert und lagere im Großraum Moskau. Kreml-Sprecher Peskow wies die Darstellungen als reine Spekulation zurück. Bundesverteidigungsminister Pistorius rief zur Besonnenheit auf. Zunächst einmal solle man Ruhe bewahren, sagte der SPD-Politiker in Berlin.

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Es gebe zwar Berichte, aber es sei unklar, um was für Waffen es sich handele. Deren ‌mögliche Wirkung hänge wiederum davon ab, wo sie eingesetzt ⁠würden. Daher sei es zu früh, öffentlich ⁠darüber zu spekulieren. Man berate sich intern und ergreife die notwendigen Maßnahmen.

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Eine nukleare Explosion im Weltraum könnte zum Ausfall von Satelliten führen, die etwa für Navigation und Telekommunikation benötigt werden. Das Ausmaß der Zerstörung hängtunter anderem davon ab, wo genau im All der nuklear bewaffnete Satellit platziert würde. Der Weltraumvertrag von 1967 untersagt es, Kernwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen in eine Erdumlaufbahn zu bringen, auf Himmelskörpern zu stationieren oder in den Weltraum zu transportieren.

In den 1950er und 60er Jahren hatten sowohl die USA als auch die Sowjetunion mehrere Nukleartests in großen Höhen und im Weltraum durchgeführt. Für den Politikwissenschaftler Nico Lange geht es um psychologische Kriegführung. Lange sagte dem Deutschlandfunk, jedes Mal, wenn in Russland jemand"Atombombe" sage, werde groß berichtet und die Bevölkerung sei verunsichert. Dabei gebe es solche Meldungen schon seit Jahren, betonte Lange, der das Institut für Risikoanalysen und Internationale Sicherheit leitet.