Europa fordert einen Platz am Verhandlungstisch. Moskau hat dafür bislang einen ganz anderen Plan.

Europa fordert einen Platz am Verhandlungstisch. Doch Russland sieht dafür keinen Grund und hat andere Vorstellungen vom weiteren Vorgehen. Europa will bei den Friedensverhandlungen über die Ukraine mitreden – doch der Kreml hält davon wenig.

Russland sieht bislang keinen Mehrwert darin, europäische Vertreter an der nächsten Gesprächsrunde über ein Ende des Krieges zu beteiligen. Wie Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, soll es zunächst ein weiteres Treffen zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi geben. Ein konkreter Termin steht allerdings noch nicht fest, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete. Die europäischen Staaten drängen darauf, künftig direkt an den Gesprächen beteiligt zu werden.

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Russland stellt sich jedoch gegen diese Forderung.

„Die Europäer bestehen darauf, dass es dann ein Viererformat sein soll“, sagte Peskow. Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick.

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„Wir verstehen bislang nicht, welchen Mehrwert die Teilnahme der Europäer bringen könnte, welchen zusätzlichen Beitrag zu einer Friedensregelung das leisten soll. “ Damit bleibt offen, ob und wann europäische Vertreter einen eigenen Platz am Verhandlungstisch bekommen. Die russische Führung hatte bereits in der vergangenen Woche eine andere Vorgehensweise vorgeschlagen: Europäische Vertreter sollten zunächst nach Moskau kommen und dort ihre Vorstellungen für eine Friedensregelung vortragen.

Bislang sind die europäischen Staaten nur indirekt an den Verhandlungen über ein Ende desFür eine mögliche direkte Teilnahme haben sie bereits festgelegt, wer Europa vertreten soll: Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien sowie Vertreter der Europäischen Union aus Brüssel. Großbritannien gehört selbst nicht zur EU. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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