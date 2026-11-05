Dmitri Peskow bezeichnet Vorwürfe gegen Russland nach Hackerangriffen auf Kühlketten in Europa als absurd. Die EU-Kommission untersucht die Attacken.

Der russische Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat am Donnerstag die Anschuldigungen zurückgewiesen, dass der Staat hinter den jüngsten massiven Cyberangriffe n auf Supermärkte in Europa stecke. Er charakterisierte diese Vorwürfe als absurde Äußerungen, denen jegliche Begründung und Beweise fehlen. Diese Reaktion erfolgte im Kontext einer Serie von Angriffen, bei denen Kühlsysteme in mindestens zehn europäischen Staaten manipuliert wurden.

Massive Schäden durch manipulierte Kühlanlagen

In den vergangenen Tagen berichteten Supermärkte in Deutschland, Belgien, Estland, Finnland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Schweden über Störungen an ihren Kühlanlagen infolge von Cyberangriffen. Durch die Manipulation der Temperaturregelungen kam es zum Verderb großer Mengen an Waren. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf hunderte Millionen Euro, die entsorgt werden mussten. In der schwedischen Filiale der Supermarktkette Baronen waren Mitarbeiter gezwungen, leere Kühlschränke zu räumen, nachdem die Systeme ausgefallen waren.

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EU und Experten sehen russische Beteiligung

Die Europäische Union hat die Vorfälle scharf verurteilt und warnt vor Versuchen, das Vertrauen der Verbraucher untergraben zu wollen. Sicherheitsexperten wie Xavier Bellekens, der Chef des Cybersicherheitsunternehmens Lupovis, halten Russland für einen der Hauptverdächtigen hinter diesen Cyberattacken. Auch ein US-amerikanisches Nachrichtenmedium führte Hinweise an, die auf einen vom russischen Staat unterstützten Akteur hindeuten könnten. Zusätzlich berichtete das Medium unter Berufung auf den Bericht des Cyberabwehrunternehmens Sekoia über ähnliche Angriffe in der Vergangenheit in den USA und Israel.

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Krelen weist Verantwortung energisch zurück

Moskau wies jegliche Verantwortung entschieden zurück. Dmitri Peskow betonte wiederholt, dass es sich um nicht belegte Behauptungen handele. Er kritisierte, dass haltlose Vorwürfe gegen sein Land dazu führen würden, dieses in alle möglichen Ereignisse hineinzuziehen. Peskow verglich die aktuelle Situation mit den Monaten vor der Invasion der Ukraine, wo er Medienberichte über Pläne als haltlose Provokation und Hysterie abtat. Er versicherte, dass Russland nie Pläne geschmiedet habe oder schmiede, jemanden anzugreifen.

Hintergrund und zukünftige Entwicklungen

Russland wird seit Beginn der Offensive in der Ukraine im Februar 2022 regelmäßig für zahlreiche Cyberattacken verantwortlich gemacht. Moskau weist diese Vorwürfe jedoch konsequent zurück. Die EU-Kommission prüft derzeit die rechtlichen und politischen Konsequenzen der Angriffe. Bürger und Unternehmen müssen mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen rechnen, während die Ermittlungen weiterlaufen. Die genauen Täter sind noch nicht endgültig identifiziert, obwohl die Indizienlage stark ist.