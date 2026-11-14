Ein russischer Politiker und Putins Kulturberaterin wollen Pizza aus Schulkantinen verbannen. Sie sehen im italienischen Fast Food westliche Soft Power und eine Gefahr für die Tradition.

Ein bemerkenswerter politischer Konflikt entbrennt aktuell in Russland, der weit über kulinarische Debatten hinausgeht. Witali Borodin, ein hoher Funktionär in der Nähe des Kremls, hat öffentlich gefordert, Pizza aus den Kantinen russischer Schulen und Universitäten zu verbannen. Diese drastische Maßnahme begründet er damit, dass das beliebte italienische Gericht ein Instrument westlicher Einflussnahme darstelle. Der Vorstoß markiert einen neuen Höhepunkt in der kulturpolitischen Rhetorik der russischen Führungsebene.

Politische Motivation hinter dem Verbot

Der Streit um das nationale italienische Gericht nahm am 3. November seinen Anfang, als der 43-jährige Witali Borodin seine Position öffentlich machte. Als Leiter des russischen "Föderalen Projekts für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung" kritisierte er die Präsenz von Pizza in Bildungseinrichtungen scharf. Er bezeichnete das Gericht als "italienisches Fladenbrot mit Ketchup" und fragte rhetorisch, warum man traditionelle Teigwaren durch ausländische Alternativen ersetze. Für Borodin ist die Sache klar: Italien wird auf der Liste der unfreundlichen Staaten geführt und beliefert das Kiewer Regime mit Waffen. Daher sei Pizza nichts weiter als "Soft Power in einer Pappschachtel". Seine Forderung lautet, den Verkauf und die Auslobung dieses Gerichts an Schulen konsequent zu beenden, um Kinder vor ausländischem Einfluss zu schützen.

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Unterstützung durch Putins Umfeld

Borodins radikale Forderung erhält direkte Unterstützung aus dem engsten politischen Umfeld von Wladimir Putin. Die 55-jährige Kulturberaterin des russischen Präsidenten, Jelena Jampolskaja, stellte sich hinter den Vorstoß, indem sie argumentierte, Pizza sei gesundheitlich bedenklich und gehöre nicht in russische Schulen. Zwar äußert sich Putin selbst nicht zu solchen Alltagsthemen, doch Jampolskaja betonte die Wichtigkeit des kulturellen Erbes. Sie verwies auf die großartige russische Küche und die prachtvolle russische Tischkultur, die den Kindern wenigstens die Möglichkeit geben sollten, kennengelernt zu werden. Allerdings räumte die Präsidentenberaterin ein, dass direkte Verbote oft schwer durchzusetzen seien. Staatliche Schulen müssten jedoch die Politik des Staates unterstützen, insbesondere bei der Rückbesinnung auf nationale Traditionen.

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Satire und Kritik im eigenen Lager

Der Vorschlag stößt nicht nur im Ausland, sondern auch innerhalb des Kreml-lagern auf Spott und Skepsis. Der Unternehmer Sergei Koljasnikow, 47 Jahre alt, reagierte auf den Vorstoß mit bitterer Satire. Er karikierte die Prioritäten der Regierung, indem er Pizza zur "Staatsfeind Nummer 1" erklärte. Koljasnikow forderte eine massive finanzielle Unterstützung, schlug 80 Milliarden Rubel aus dem Staatshaushalt für Anti-Pizza-Propaganda vor. Gleichzeitig listete er die akuten Probleme Russlands auf, die seiner Ansicht nach priorisiert werden müssten. Dazu zählten Versorgungsengpässe wie fehlender Strom auf der Krim sowie mangelnde Wasser- und Heizungsversorgung in den neuen Gebieten. Auch die Migrationskrise und die Wohnungsnot für Pensionäre des Innen- und Verteidigungsministeriums nannte er als echte Krisenherde, die Aufmerksamkeit erforderten.

Reaktionen aus Italien und Europa

In Italien wird die Debatte mit großer Bestürzung aufgenommen. Antonio Pace, der 80-jährige Präsident des Verbands für echte neapolitanische Pizza, lehnt es kategorisch ab, das weltweit geschätzte Gericht zum politischen Spielball zu machen. Er zeigte sich bereit, Wladimir Putin persönlich eine Pizza zu servieren, um damit für Verständigung und den Abbau von Vorurteilen zu werfen. Auch auf politischer Ebene reagiert Europa auf die Entwicklungen. Die 49-jährige Regierungschefin Italiens, Giorgia Meloni, wertete wiederholte russische Provokationen als Zeichen von Nervosität und Unruhe im Kreml. Ihre Stellungnahme zeigt, dass die kulinarische Debatte im größeren geopolitischen Kontext wahrgenommen wird und als Indikator für die aktuelle Spannungslevel dient.