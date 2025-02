Die russische Regierung zeigt sich optimistisch gegenüber der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump und bereitet eine Delegation für Friedensgespräche über die Ukraine vor.

Der Kreml scheint Donald Trump immer versöhnlicher gegenüberzustehen und bereitet eine Delegation für Ukraine-Friedensgespräche vor. Während die Vorgängerregierung in Washington alles für eine Verlängerung des Kriegs getan habe, tue sie nun unter Trump alles, um ihn zu stoppen, sagte Kreml -Sprecher Dmitri Peskow. 'Uns imponiert die Haltung der jetzigen Administration deutlich mehr, und wir sind offen für einen Dialog.

' Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch sei sehr wichtig gewesen, betonte Peskow. Seinen Worten nach wurde dabei über die Möglichkeit einer friedlichen Lösung für die Ukraine gesprochen, nicht aber über Sanktionen. Der Westen hatte nach Beginn der russischen Invasion Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängt, die dem Kreml die Kriegsführung erschweren sollten. Im Telefonat wurde laut Peskow auch über den Energiesektor gesprochen – eine Schlüsselbranche für Russland, die Trump mit Sanktionen bedrohte, sollte sich Russland weigern, zu verhandeln. Nun eine Verhandlungsdelegation vor. Konkrete Schritte, wie etwa die Entsendung von US-Unterhändlern nach Moskau, wurden demnach bisher nicht vereinbart. Auch Diskussionen über Ort und Zeit eines Treffens von Trump und Putin nannte Peskow verfrüht. Der Kreml-Sprecher wollte sich nicht zu einer Beteiligung Europas an den Verhandlungen äußern. Die Erfahrung des Minsker Abkommens werde bei den anstehenden Gesprächen berücksichtigt, sagte er. Das Minsker Abkommen sah eine friedliche Beilegung des Konflikts zwischen der ukrainischen Regierung und den von Moskau unterstützten Separatisten im Donbass vor. Nach Lesart des Kremls scheiterte das Abkommen daran, dass die als Vermittler tätigen Länder Deutschland und Frankreich Kiew nicht zur Umsetzung der Vereinbarung anhielten.





