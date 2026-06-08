Kreml lehnt europäische Friedensinitiative für Ukraine ab und verurteilt Chodorkowski in Abwesenheit

Während der Kreml europäische Vorschläge für Verhandlungen als scheinheilig zurückweist, wird der russische Ex-Milliardär und Putin-Gegner Chodorkowski zu einer weiteren hohen Haftstrafe verurteilt. Zudem gibt es ukrainische Angriffe auf russische Infrastruktur und neue Nato-Luftabwehreinsätze.

Michail Chodorkowski , der im Exil lebende prominente Kreml kritiker, hat erneut den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilt. Gleichzeitig hat die russische Führung ablehnend auf die neue Friedensinitiative der Ukraine und führender europäischer Staaten reagiert.

Kremlsprecher Dmitri Peskow warf den europäischen Regierungen, namentlich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Großbritanniens Premier Keir Starmer und Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, Doppelzüngigkeit vor. Peskow erklärte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, diese Politiker redeten vom Frieden, während sie gleichzeitig ihre Absicht bekräftigten, das Kiewer Regime bei der Produktion neuer Waffengattungen zu unterstützen, um den Krieg fortzusetzen. Dies sei unlogisch und offenbare die wahren Absichten in den europäischen Hauptstädten.

Der russische Präsident Wladimir Putin habe seine ablehnende Haltung zu neuen Verhandlungen bereits vergangene Woche beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg klargemacht, so Peskow weiter. Demnach begehe die Ukraine aktuell terroristische Verbrechen, was eine irgendwie geartete Vereinbarung mit ihr unmöglich mache. Diese Äußerungen folgen auf einen gemeinsamen Appell Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der Ukraine vom Sonntagabend nach einem Gipfeltreffen in London.

Die Teilnehmer riefen Putin zu einer sofortigen Waffenruhe und Verhandlungen über ein Ende des Krieges auf, wobei die derzeitige Frontlinie als Ausgangspunkt dienen soll. In einem separaten, aber politisch bedeutsamen Verfahren hat die russische Justiz den Ex-Ölmilliardär und langjährigen Putin-Gegner Michail Chodorkowski in Abwesenheit zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ein Gericht in Moskau befand den früheren Chef des verstaatlichten Ölkonzerns Yukos für schuldig, angebliche Unwahrheiten über die russische Armee verbreitet zu haben, wie die staatliche Agentur Tass meldete.

Chodorkowski wurde konkret vorgeworfen, im Herbst 2022 interne Zahlen zu den Verlusten der russischen Armee in der Ukraine veröffentlicht zu haben. Darüber hinaus wurde ihm auch eine Kritik an dem russischen Raketeneinschlag auf ein Krankenhaus für krebskranke Kinder in Kiew im Jahr 2024, der zwei Tote und viele Verletzte forderte, als Diffamierung der Armee ausgelegt.

Dieses Urteil ist Teil einer breiteren Strategie der Moskauer Führung, auch im Ausland lebende russische Gegner des Ukraine-Kriegs mit Strafverfahren zu überziehen und internationale Haftbefehle zu erwirken, um ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken. Chodorkowski, der von 2003 bis 2013 bereits eine mehrjährige Haftstrafe wegen angeblicher Steuerhinterziehung verbüßt hatte und dessen Konzern Yukos anschließend zerschlagen und staatlich übernommen wurde, ist im Exil einer der bekanntesten und aktivsten oppositionellen Stimmen gegen Putin und setzt einen Teil seines Vermögens für die Unterstützung der russischen Opposition ein.

Die Europäische Union hat derweil der Ukraine weitere Finanzhilfen in Höhe von rund 2,8 Milliarden Euro ausgezahlt. EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos erklärte, das Tempo und das Engagement der Ukraine bei der Umsetzung bedeutender Reformen hätten diese Zahlung gerechtfertigt. Die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko präzisierte, die Gelder sollten für die Finanzierung der wichtigsten Staatsausgaben verwendet werden, insbesondere für sozialen und humanitären Bedarf.

Bei dieser Auszahlung handelt es sich um die siebte Tranche aus der sogenannten Ukraine-Fazilität, einem Finanzierungsinstrument, das vorsieht, dem von Russland angegriffenen Land bis Ende 2027 insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro bereitzustellen. An der militärischen Front melden die ukrainischen Streitkräfte unterdessen eigene Erfolge. Armeechef Oleksandr Syrskyj teilte über den Kurznachrichtendienst Telegram mit, dass die Ukraine seit Beginn des Jahres 2026 mehr als 600 Quadratkilometer Land von russischen Truppen zurückerobert habe.

Allein im Mai seien netto 100 Quadratkilometer mehr unter ukrainische Kontrolle gebracht worden, als verloren gegangen seien. Konkrete Ortsangaben machte Syrskyj nicht.

Zudem gab der ukrainische Generalstab Angriffe auf zwei russische Infrastruktureinheiten bekannt: ein Öldepot in Gruschowa, das zum russischen Ölterminal Schescharis in der Schwarzmeer-Hafenstadt Noworossijsk gehört, sowie eine Pumpstation für Pipelines in der Region Wolgograd. Beiden Anlagen sollen Brände gelegt worden sein. Die Lageentwicklung in Moldau ist ebenfalls angespannt. Das moldauische Verteidigungsministerium meldete den Fund von Trümmern einer Drohne auf einem Feld nahe der ukrainischen Grenze.

Überwachungssysteme hätten das Eindringen des Fluggeräts in der Nacht registriert. Die Herkunft der Trümmer werde noch untersucht, das Ministerium verwies jedoch auf einen nächtlichen russischen Angriff in der benachbarten Ukraine. Präsidentin Maia Sandu forderte angesichts wiederholter Luftraumverletzungen die Anschaffung von Abfangdrohnen für ihr Land. In einem weiteren Vorfall im baltischen Raum schossen Kampfjets des westlichen Militärbündnisses Nato nach Angaben der lettischen Armee eine Drohne über Lettland ab.

Ein Armeesprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, mindestens eine Drohne sei aus Russland in den lettischen Luftraum eingedrungen. Ein zuvor ausgerufener Luftalarm wurde wieder aufgehoben





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