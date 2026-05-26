Kremlchef Putin droht mit weiteren Angriffen auf Kiew

Russland will Angst und Panik in der ukrainischen Hauptstadt verbreiten. Der russische Außenminister Lawrow rechtfertigt die Angriffe als Reaktion auf ukrainische Angriffe gegen Zivilisten.

Die Einschüchterungsversuche aus Moskau werden schärfer - Kiew soll zittern. Kremlchef Wladimir Putin (73) droht: Ausländer und Botschaften sollen die ukrainische Hauptstadt so schnell wie möglich verlassen.

EU-Vertreter weisen die Aufforderung mit deutlichen Worten zurück. Der russische Außenminister Lawrow rechtfertigte das Vorgehen im Gespräch mit Rubio als Reaktion auf ukrainische Angriffe gegen Zivilisten. Moskau verweist dabei auf einen Drohnenangriff auf ein Studentenwohnheim in der von Russland kontrollierten Region Luhansk am Freitag. Die Ukraine weist das zurück und erklärt, sie habe eine militärische Kommandoeinheit getroffen.

Russland will nun systematisch Rüstungsobjekte und Entscheidungszentren in Kiew angreifen, heißt es in einer Mitteilung. Zahlreiche europäische Politiker, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (70), verurteilten den Angriff. Der ukrainische Präsident beklagte in seiner abendlichen Videoansprache geringe Fortschritte mit den USA beim Ausbau der Produktion von Raketenabwehrsystemen und erklärte, er erwarte neue diplomatische Schritte aus Washington





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