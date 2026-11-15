Kretschmann plädiert für republikanisches Jahr und existenzielle Debatte mit Gen Z

Winfried Kretschmann fordert eine ernsthafte Diskussion über den Schutz der Demokratie. Statt technokratischer Debatten soll ein allgemeines republikanisches Jahr die Generation Z einbinden.

Winfried Kretschmann, der bis vor sechs Monaten noch als Ministerpräsident von Baden-Württemberg amtierte und nun als Spitzenpolitiker der Grünen agiert, hat eine klare Position in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte bezogen. Im Austausch mit Caren Miosga betonte der 77-Jährige eindringlich, dass Fragen der nationalen Sicherheit und des persönlichen Einsatzes keine abstrakten technokratischen Diskussionspunkte sind, sondern existenzielle Fragen, die direkte Antworten erfordern. Er warnte davor, die aktuelle Bedrohungslage zu verharmlosen und forderte eine Rückbesinnung auf fundamentale Werte.

Evidente Notwendigkeit existenzieller Diskussionen

Kretschmann unterstrich mit deutlichen Worten, dass die Annahme, Europa sei durch lange Jahre des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands vor solchen Debatten geschützt, ein schwerwiegender Irrtum gewesen sei. Er zitierte Friedrich Schillers Gedicht über den Graben als Symbol für die Bereitschaft, das Leben für höhere Güter und den Schutz von Land und Liebsten zu opfern. Der frühere Oberbefehlshaber legte dar, dass diese hohen moralischen und physischen Anforderungen nicht durch bürokratische Sprache, sondern durch eine menschlich angemessene Ebene diskutiert werden müssen.

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Kretschmanns historischer Hintergrund zur Verteidigung

Der Politiker referenzierte dabei seine eigenen Erfahrungen, die er vor Jahrzehnten als junger Mann machte. Sein 18-monatiger Grundwehrdienst bei einer Einheit der 10. Panzerdivision, auch bekannt als "Löwendivision" in Ingolstadt, beschrieb er rückblickend als eine sehr schlimme Erfahrung. Dennoch betonte er, dass dieser Dienst für ihn eine tiefgreifende Bedeutung hatte und ihm half, Schillers Satz zu verstehen, dass das Leben das höchste Gut ist, aber es für etwas noch Wichtigeres eingesetzt werden kann. Diese persönliche Prägung bildet die Basis seines jetzigen politischen Engagements.

Angepasstes Modell statt klassischer Wehrpflicht

In Bezug auf die junge Generation, die sogenannte Gen Z, forderte Kretschmann ein konkretes Modell, das er als "allgemeines republikanisches Jahr" bezeichnete. Dieses System würde es jedem Bürger ermöglichen, zu entscheiden, wofür er sich persönlich einsetzt, um der Gemeinschaft zu dienen. Wichtig ist dabei die Flexibilität: Der Einzelne muss nicht zwingend den klassischen Wehrdienst ableisten, sondern kann sich auch für andere sinnstiftende Tätigkeiten entscheiden. Der Kernpunkt bleibt jedoch die Verpflichtung zur Übernahme von Verantwortung für das eigene Land.

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Wandel der Einstellung nach dem Ukraine-Krieg

Als der 77-Jährige zur Frage gestellt wurde, ob er heute, als junger Mensch in der Schule, den Wehrdienst leisten würde, gab er eine ehrliche Antwort. Er räumte ein, dass er diese Option damals pauschal ausgeschlossen hätte, da die Bundeswehr in seiner Jugend keine Option war, die er sich vorstellen konnte. Erst der russische Angriff auf die Ukraine habe sein Denken grundlegend verändert. Für ihn ist seither klar, dass die Demokratie etwas ist, das am Ende aktiv verteidigt werden muss.

Ungeklärte Frage nach dem eigenen Mut im Ernstfall

Trotz seiner klaren Worte zur theoretischen Notwendigkeit der Verteidigung hielt Kretschmann fest, dass niemand voraussagen kann, ob man in einer echten Ernstfallsituation den nötigen Mut aufbringen wird. Er äußerte jedoch den persönlichen Wunsch, dass er sich selbst in einer solchen kritischen Lage der Herausforderung stellen würde. Sein Plädoyer zielt darauf ab, diese großen existenziellen Fragen auf einem Niveau zu diskutieren, das dem Menschen, dem Land und letztlich Europa angemessen ist, anstatt sie in abstrakte technische Debatten zu verpacken.