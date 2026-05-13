Kretschmann rennt aus der Talkshow mit harten Worten: CDU-Kanzler ein ''Dealschaden'', roasts Ampel-Koalition und wedelt mit Merz

Winfried Kretschmann, ehemaliger Regierungschef von Baden-Württemberg, äußert sich heftig in der Talkshow von Markus Lanz. Er kritisierte die CDU-Kanzler und die Ampel-Koalition scharf und wehrte sich gegen die Wahrnehmung, dass die Corona-Ampel die Gesellschaft kaputt mache.

Die letzte Fahrt war eine mit der Achterbahn! Nach seinem Abschied als BaWü-Ministerpräsident flog Winfried Kretschmann (77, Grüne) in der Talkshow von Markus Lanz (56) fast aus der Kurve: Erst gab es Prügel für Friedrich Merz (70, CDU), dann aber wiederholte Kretschmann die wichtigste Forderung des Kanzlers selbst, und zum Schluss gab er sogar einen dicken Fehler seiner Grünen zu.

Kretschmanns harte Kritik: 'Man streitet nicht dauernd öffentlich rum. Man stellt nicht Forderungen auf, von denen man weiß, dass der Koalitionspartner das gar nicht machen wird. Das ist einfach schlechtes Handwerk. Man muss das hinter den Kulissen machen!

' Und dann redete sich Kretschmann in Rage: Die Öffentlichkeit habe ein Anrecht, 'dass wir sie ordentlich regieren und nicht rumzerfen'. 'Jetzt dachten alle, wie schlimm die Ampel ist, und jetzt sieht man: Es geht grad so weiter. ', und wenn dann schon in der Koalition eine Ministerin dem anderen offen widerspricht: So kann man einfach nicht arbeiten!

', zu viel: 'Es ist jetzt ein bisschen seltsam, wenn ich das so sage', bremste er, ''aber er (Merz) macht ja vielleicht auch mehr richtig, als so im Allgemeinen öffentlich diskutiert wird. ' Zum Beispiel, 'dass er nach wie vor im europäischen Bereich eine sehr vernünftige, gute Rolle spielt. ' weil Urteil: 'Es fällt mir als anständigem Sozialdemokraten wirklich nicht leicht, den CDU-Kanzler allzu sehr zu loben, aber dieser allgemeine Verriss, das ist jetzt auch nicht ganz der Sache gerecht.

' Markus Lanz und seine Gäste: Winfried Kretschmann, ehemaliger Regierungschef von Baden-Württemberg, und der langjährige Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil (rechts), Prompt lobte Kretschmann Merz ebenfalls: 'Er macht außenpolitisch einen guten Job, schlichtweg. ', und beim Thema Arbeit übernahm der Grüne dann fast wörtlich zentrale Forderungen des Kanzlers: 'Die Schweizer arbeiten schon 200 Stunden mehr. Es muss jetzt auch ein Ruck durch die Bevölkerung gehen, dass wir die Potenziale, die da sind, auch schöpfen.

' Die Menschen müssten 'wieder wirklich ranklotzen', und wenn sie etwa bei Start-ups '14 Stunden am Tag schaffen, dann schaffen sie 14 Stunden am Tag. Ende der Durchsage! ', so schnell abzuschalten





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