Kretschmer kritisiert Bundesregierung und CDU-Spitze scharf auf Parteitag

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat auf dem CDU-Landesparteitag in Chemnitz die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung und die Führung der eigenen Partei kritisiert. Er warnte vor der Fortsetzung der Ampel-Politik und forderte mehr Marktfreiheit sowie Wachstum statt Schrumpfung. Besonders kritischäußerte er sich zur Energiepolitik und den Umfragewerten der Union.

Aus der sächsischen Landeshauptstadt Dresden gingen scharfe Worte Richtung Berlin, als Ministerpräsident Michael Kretschmer, zugleich der Landesvorsitzende der Christlich Demokratischen Union ( CDU), auf dem Landesparteitag in Chemnitz eine fundamentale Abrechnung mit der aktuellen Politik der Bundesregierung hielt.

Kretschmer kritisiert Ampel-Politik und Autopiloten-Modus

In einer leidenschaftlichen Rede griff Kretschmer den Kurs der früheren Ampelkoalition an und wies dabei auch die eigene Parteispitze um Bundeskanzler Friedrich Merz deutlich zurecht, ohne diesen namentlich zu erwähnen. Seine Kritik an der Wirtschaftspolitik war unverblümt: Deutschland werde wirtschaftlich buchstäblich durchgereicht. Obwohl die Ära der Ampel-Regierung bereits der Vergangenheit angehöre, würde zu viel von deren Politik nahtlos fortgesetzt. Kretschmer verglich den Zustand mit einem laufenden Autopiloten, der an vielen Stellen noch immer aktiv sei und abgestellt werden müsse.

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Er forderte stattdessen mehr Freiheit, eine stärkere Marktwirtschaft, Technologieoffenheit und deutlich weniger staatliche Mikrosteuerung, die er als Hauptverursacher der gegenwärtigen Erstarrung sieht. Ein weiterer schwerwiegender Punkt seiner Rede waren die miserablen Umfragewerte der Union. Kretschmer stellte die aktuellen Daten drastisch heraus: Vor zwei Jahren lag die CDU noch bei mehr als dreißig Prozent, mittlerweile sei man bei rund zwanzig Prozent angekommen. Dieses Ergebnis interpretierte er als klares Signal, dass die Erwartungen der Wähler offensichtlich nicht erfüllt würden.

Auch im industriellen Sektor schlage er Alarm: Monatlich würden bis zu fünfzehntausend Industriearbeitsplätze verloren gehen oder ins Ausland verlagert. Seine Schlussfolgerung war eindeutig: Der Versuch einer passiven Sanierung durch einfach nur kleiner sparen sei der absolut falsche Weg. Deutschland dürfe nicht schrittweise schrumpfen, sondern müsse wieder in die Phase des Wachstums zurückkehren. Besonders bitter nannte er die Situation im Energiebereich, da die versprochene Entlastung bei der Stromsteuer ausgeblieben sei.

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Sachsen-CDU fordert aktive Entlastung der arbeitenden Mitte

Er gab zu, nicht nachvollziehen zu können, warum die Union sich vom Koalitionspartner durch die Manege hat ziehen lassen, was die Energiepolitik betrifft. Zusätzlich wandte sich Kretschmer gegen die Pläne der Bundesregierung, die Entlastungen bei der kalten Progression für die arbeitende Mitte nicht fortzusetzen. Er betonte, dies widerspreche der Meinung der Sachsen-CDU und fordere stattdessen eine aktive Entlastung dieser Gruppe.

Auch bei den Verhandlungen mit der Europäischen Union kritisierte er den Minimalismus des Bundeskanzlers, der in einem Brief an Brüssel nur minimale Änderungen gefordert habe, während Kretschmer deutlich mehr Reformen einforderte. Seine abschließende Warnung an die eigene Partei lautete, dass man sich nicht wundern dürfe, wenn die Menschen sich abwenden, wenn man ignoriere, was wirklich passe.

Der wohl deutlichste Seitenhieb gegen das Kanzleramt folgte am Ende seiner Rede: Es reiche nicht aus, auf der Kommandobrücke zu stehen, Ansagen zu machen und Leute auszutauschen, wenn einem etwas nicht gefalle. Stattdessen müsse man das Licht anmachen und schauen, was da wirklich Sache ist, um die tatsächlichen Probleme Deutschlands anzugehen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen.