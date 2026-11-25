Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Gewerkschaften und die SPD beim Tarifkonflikt in der Metallindustrie zu mehr Kompromissbereitschaft aufgerufen. Angesichts von monatlich 15.000 verlorenen Industriearbeitsplätzen nannte er die Forderung nach fünf Prozent mehr Lohn als völlig unrealistisch. Stattdessen forderte er eine Arbeitsplatzgarantie für Konzerne und eine Anpassung der 35-Stunden-Woche, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Monatlich verschwinden 15.000 Industriejobs - trotzdem pocht die IG Metall in den Tarifverhandlungen auf mehr Lohn. Für Michael Kretschmer ist das "völlig aus der Zeit gefallen".

Zugleich fordert der CDU-Politiker eine Arbeitsplatzgarantie. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Gewerkschaften und die SPD beim Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie zu mehr Kompromissbereitschaft aufgerufen. Der Koalitionspartner und die Gewerkschaften sollten sich von irrationalen Erwartungshaltungen verabschieden, sagte Kretschmer der "Bild"-Zeitung. Mit Blick auf die laufenden Tarifauseinandersetzungen in der Metallindustrie sagte Kretschmer: "Die 35-Stunden-Woche ist ein riesiger Irrweg.

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" Zugleich müssten Konzerne eine Investitionsgarantie und eine Arbeitsplatzgarantie versprechen, forderte der CDU-Politiker. Es sei angesichts des Verlusts von 15.000 Industriearbeitsplätzen im Monat "nicht zu verstehen", dass die Sozialdemokraten "und auch Teile der Gewerkschaften sich nicht an den Tisch setzen, gemeinsam mit der Bundesregierung, mit den Bundesländern, und einen Pakt der Vernunft, des normalen, rationalen Umgangs schließen", sagte Kretschmer. Die anstehenden Reformen seien wegen der viel zu geringen Wirtschaftsleistung notwendig, sagte Kretschmer.