Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer steht vor einer neuen Wahlperiode und setzt auf die enge Zusammenarbeit mit der Opposition. In seiner Regierungserklärung betonte er die Notwendigkeit der gemeinsamen Lösungsfindung angesichts finanzieller Herausforderungen und der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland.

Sächsischer Ministerpräsident Michael Kretschmer strebt in seiner Regierungserklärung eine enge Zusammenarbeit mit der Opposition an. In seiner Ansprache betonte Kretschmer , dass die CDU - SPD -Minderheitsregierung auf die Unterstützung und Beteiligung der Fraktionen angewiesen sei, da sie im Landtag zehn Stimmen für eine Mehrheit fehlt.

Die Linke, die Grünen und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) signalisierten ihre Bereitschaft, an dem vom Kabinett geplanten Konsultationsmechanismus teilzunehmen. Die AfD hingegen lehnt dieses Verfahren ab. Kretschmer betonte, dass der Konsultationsmechanismus keine Einbahnstraße sein solle. Auch die Oppositionsparteien könnten sich mit eigenen Gesetzentwürfen und Anträgen einbringen. Der sächsische Ministerpräsident warnte gleichzeitig vor finanziellen Herausforderungen. Sachsen stehe vor deutlich geringeren finanziellen Mitteln, etwa zwei Milliarden Euro weniger pro Jahr. Dies fordere eine Fokussierung auf die wirklich wichtigen Angelegenheiten für das Land. Die knappen Gelder machten es notwendig, Ressourcen gezielt einzusetzen. Kretschmer betonte, dass Deutschland in einer schwierigen wirtschaftlichen Krise befinde, die nicht allein auf sächsischer Ebene gelöst werden könne. Der Landtag soll am Nachmittag über den Konsultationsmechanismus abstimmen. Die CDU-SPD-Minderheitsregierung setzt darauf, dass die Opposition die Herausforderungen gemeinsam bewältigen kann





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kretschmer Sachsen Opposition Regierungserklärung Finanzen Wirtschaft CDU SPD Linke Grüne Afd

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach gemeinsamer Abstimmung: Merz bekräftigt Ablehnung einer Zusammenarbeit mit der AfDMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

CDU-Basis steht hinter Merz trotz AfD-ZusammenarbeitDie CDU-Basis zeigt sich trotz der Zusammenarbeit im Bundestag mit der AfD hinter Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Die CDU betont, dass es im Bundestag zu Unklarheiten und Missverständnissen gekommen ist und die Zusammenarbeit mit der AfD weiter ausgeschlossen sei. Meanwhile, nationwide protests against a possible rightward shift in Germany continue, sparked by the CDU's cooperation with the AfD.

Weiterlesen »

CSU-Fraktionschef Holetschek und Kretschmer kritisieren AfD und GrüneCSU-Fraktionschef Klaus Holetschek und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) haben im Rahmen der Winterklausur der Landtags-CSU die AfD und die Grünen scharf angegriffen. Holetschek bes criticized

Weiterlesen »

Vergleich mit dem Ende der DDR: Auch Kretschmer lehnt Schwarz-Grün im Bund abDer Ministerpräsident von Sachsen warnt vor einem Treffen mit Bayerns CSU-Landtagsfraktion vor einem „übergriffigen Staat“. Einen Politikwechsel könne es nur „aus der bürgerlichen Mitte heraus“ geben.

Weiterlesen »

CSU-Fraktionschef Holetschek und Kretschmer kritisieren AfD und GrüneCSU-Fraktionschef Klaus Holetschek und Sächsischer Ministerpräsident Michael Kretschmer haben auf der Winterklausur der Landtags-CSU sowohl die AfD als auch die Grünen scharf kritisiert. Holetschek sieht in der AfD eine „neue Radikalisierung“ und warnt vor dem Konzept der „Remigration“. Kretschmer spricht von „Hass auf andere Menschengruppen“ und befürchtet eine „Verstärkung der Populisten“. Beide lehnen eine Zusammenarbeit mit den Grünen ab.

Weiterlesen »

Kretschmer: Deutschland muss Russland wieder ansprechenMichael Kretschmer (CDU) plädiert für ein erneutes Gespräch mit Russland und die Beendigung der Sanktionen. Er sieht die Energiekrise als Folge der Ablösung von Russland und kritisiert die Wirtschaftspolitik der Grünen.

Weiterlesen »