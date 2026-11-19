Michael Kretschmer kritisiert grüne Energiepolitik scharf. Im Interview mit Maischberger kommt es zur hitzigen Debatte über Atomkraft und Strompreise mit Franziska Brantner.

Die energiewirtschaftliche Zukunft Deutschlands stand im Mittelpunkt einer intensiven Fernsehdiskussion im Programm von Sandra Maischberger. Sachsen-Chef Michael Kretschmer und die Grünen-Chefin Franziska Brantner trafen aufeinander, um über die Grundlagen der deutschen Energieversorgung zu streiten. Der politische Austausch wurde geprägt von unterschiedlichen Sichtweisen auf Erneuerbare Energien, die Rolle der Kernkraft und die hohen Belastungen für die deutsche Industrie.

Privataudienz und Vatikan-Anekdoten

Sandra Maischberger eröffnete das Gespräch mit einem Verweis auf die jüngste Privataudienz von Michael Kretschmer beim Heiligen Stuhl. Der sächsische Ministerpräsident hatte dem Papst einen riesigen Christstollen aus Sachsen überreicht, welcher eigens in einem Dienstwagen nach Rom transportiert wurde. Diese Anekdote diente als Eisbrecher für die folgende Debatte.

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Der Versuch der Moderatorin, bei Franziska Brantner Empörung bezüglich der ökologischen Bilanz dieses Transportmittels auszulösen, scheiterte jedoch. Kretschmer bestätigte die Audienz bei Papst Leo XIV., erklärte aber, dass die Energiepolitik nicht das Hauptthema dieses Gesprächs gewesen sei. Er betonte zudem, dass er sich bei der Führung der Landesregierung in Sachsen nicht von vatikanischen Ratschlägen leiten lasse.

Kontroverse um die Wiederaufnahme der Atomkraft

Ein zentraler Konfliktpunkt der Sendung war die Frage nach der Wiederaufnahme der Atomenergie in Deutschland. Kretschmer stellte fest, dass der beschlossene Atomausstieg ein gravierender Fehler gewesen sei. Als Franziska Brantner diese Einschätzung verneinte, forderte der CDU-Politiker nachdrückliche Begründungen für diese Haltung.

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Kretschmer argumentierte, dass Deutschland die Vorteile der Grundlastsicherheit durch Kernkraft verpasst habe. Er nutzte die Fragestellung, um die grüne Parteiführung rhetorisch in die Enge zu treiben. Brantner widersprach dieser Sichtweise und verwies auf die Fortschritte bei der Energiewende, doch der Streit um die technische Basis der Stromversorgung blieb ungelöst.

Strompreise und industrielle Wettbewerbsfähigkeit

Die Diskussion weitete sich schnell auf die makroökonomischen Folgen der aktuellen Energiepolitik aus. Franziska Brantner betonte die Notwendigkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien, um Deutschland unabhängiger von teuren fossilen Brennstoffen zu machen. Kretschmer konterte mit dem Hinweis auf die derzeit extrem hohen Strompreise in Deutschland, die eine Belastung für Bürger und Unternehmen darstellen.

Er kritisierte scharf die Standortwahl von Windkraftanlagen. Er monierte, dass Anlagen errichtet würden, obwohl an diesen Orten keine Leitungen zum Stromabtransport vorhanden seien. In diesem Kontext verglich er diese Planungslogik sogar mit der staatlichen Wirtschaftsführung in der ehemaligen DDR und nannte es planwirtschaftlichen Unsinn.

Der Verlust von Industriearbeitsplätzen in Deutschland wurde von Kretschmer direkt auf die hohen Energiekosten zurückgeführt. Brantner führte diese Entwicklung hingegen auf den harten Wettbewerb aus China zurück, insbesondere in den Sektoren Automobil und Stahl. Sie beklagte, dass lange Zeit nichts unternommen worden sei, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

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Kretschmer hielt daran fest, dass die chemische Industrie in Deutschland bei den gegebenen Kosten keine Überlebenschance habe. Er warf der grünen Politik vor, aktiv zur Deindustrialisierung beizutragen. Brantner wies diesen Vorwurf als grundfalsch zurück und betonte, dass dies nicht die Absicht der eigenen Parteipolitik sei.

Koalitionsentscheidungen und geopolitische Realität

Neben der grundlegenden Strategiefrage wurden auch konkrete politische Maßnahmen thematisiert. Der Koalitionsausschuss hatte bereits die Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte beschlossen. Kretschmer forderte parallel dazu Änderungen am europäischen CO₂-Emissionshandel, da er diesen aktuellen Status quo für einen Fehler halte.

Er verwies darauf, dass aktuell niemand die Hand an dieses Emissionshandelssystem lege, obwohl dies dringend nötig sei. Diese Position könnte innerhalb der Unionsfraktion für Diskussionen sorgen. Schließlich berührte Kretschmer auch das Thema Russland. Er bezeichnete das Land als eine Realität, mit der man umgehen müsse, um künftige Sicherheit in Europa zu gewährleisten.

Sein Fokus lag dabei auf der Hoffnung auf eine künftige wirtschaftliche Zusammenarbeit, sollte sich die politische Führung in Moskau ändern. Er zeigte sich optimistisch, dass nach einem möglichen Ende der aktuellen Führung unter Wladimir Putin eine neue Ära beginnen könnte, um die Beziehungen zu normalisieren.