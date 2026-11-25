Handball-Legende Stefan Kretzsche sieht das europäische Spiel um die Spitze durch deutsche Dominanz am Rande des Zusammenbruchs und fordert radikale Veränderungen.

Die Vorfreude auf die Heim-WM 2027 in Deutschland scheint grenzenlos zu sein, doch eine massive Warnung dämpft die euphorische Stimmung im deutschen Handball. Während die heimischen Klubs vor dem großen Turnier auf Einkaufstour gehen und Mega-Stars anziehen, sieht Stefan Kretzsche, der 218-fache Ex-Nationalspieler, eine katastrophale Entwicklung. Im Dyn-Podcast Kretzsche und Schmiso bezeichnet der 53-Jährige den aktuellen Trend als brandgefährliches Spiel mit dem Feuer für den internationalen Handball.

Kretzsche kritisiert deutsche Einbahnstraßen-Strategie

Stefan Kretzsche äußert sich klar und deutlich zur aktuellen Marktsituation. Er lobt zwar den wirtschaftlichen Erfolg für die deutsche Liga, kritisiert aber den Zustand der Sportart global als Katastrophe. Kretzsche prophezeit düster, dass sich der internationale Handball irgendwann nur noch auf Deutschland konzentrieren wird. Die logische Folge dieser Entwicklung sei, dass alle Stars in die Bundesliga kommen, da dies der einzige Ort sei, an dem sie noch gutes Geld verdienen und den Wettkampf finden.

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Europäische Traditionsvereine vor dem Aus

Während in Deutschland die Kassen klingeln, stehen europäische Prestige-Projekte plötzlich vor dem Scherbenhaufen. Der polnische Riese Industria Kielce, Champions-League-Sieger von 2016, soll kurz vor dem Konkurs stehen. Kretzsche zitiert Gerüchte, die Lichter würden ausgehen und ein Ausverkauf der Stars drohe. Ein weiterer Schock kommt aus Ungarn, wo den Vereinen Veszprem und Szeged durch wegfallende Steuererleichterungen ein massiver Sparkurs droht.

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Wackelige Lage in Skandinavien und Serbien

Nicht nur in Osteuropa zeigt sich eine prekäre Lage. Auch bei weiteren namhaften Teams knirscht es gewaltig. In Skopje in Nordmazedonien und bei Kolstad in Norwegen existieren große Unsicherheiten. Zudem ist die Situation bei Partizan Belgrad in Serbien alles andere als stabil. Kretzsche nennt diese Entwicklung absolut fatal und gibt an, nicht zu wissen, wie oft er sich noch Sorgen um den europäischen und Welthandball machen muss.

Verbände zur Verantwortung gezogen

Um zu verhindern, dass der Spitzenhandball zur reinen deutschen Show verkommt, nimmt Stefan Kretzsche die Verbände in die Pflicht. Seine Forderung ist klar: Schluss mit den ständigen Großevents in Deutschland. Solange all unsere Turniere mittlerweile in Deutschland stattfinden, werde sich an der Einseitigkeit nichts ändern. Kretzsche warnt vor einem internationalen Handball-Beben, das durch diese unausgewogene Marktentwicklung unweigerlich heraufzieht, wenn nicht gegengesteuert wird.