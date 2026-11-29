Die erste Reise nach dem Werftaufenthalt ist schon vor dem Ablegen beendet. Was über die Panne bekannt ist.

Die „Amadea“ war gerade erst für 20 Millionen renoviert worden. Das ZDF-Traumschiff „Amadea“ musste seine erste Kreuzfahrt nach der Millionenrenovierung wegen technischer Probleme noch vor dem Ablegen in Hamburg beenden.

Die Passagiere wurden nach Hause geschickt, melden mehrere Kreuzfahrtportale. Die „Amadea“ war gerade erst für rund 20 Millionen Euro modernisiert worden und wollte am Freitag um 18 Uhr vom Kreuzfahrtterminal HafenCity zu einer achttägigen Skandinavienreise für Stammgäste des Veranstalters Phoenix Reisen aufbrechen. Auf dem Programm standen unter anderem Bergen, Stavanger und Oslo.

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Wie das Kreuzfahrtportal „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, traten bei den Vorbereitungen zum Ablegen technische Probleme auf. Laut dem maritimen Informationsdienst Vesseltracker soll die Steuerbordmaschine betroffen sein. Auch der bereits an Bord gegangene Hafenlotse habe das Schiff wieder verlassen. Am Sonntag liegt die „Amadea“ weiterhin in Hamburg am Grasbrook, wie die aktuellen Positionsdaten von Vesseltracker zeigen. Ihr Status lautet „Moored“ , also festgemacht. Im Kreuzfahrtforum „Wasserurlaub.info“ berichtete ein Nutzer am Samstagabend, die Reise sei abgesagt worden. Die Passagiere müssten nach Hause fahren.