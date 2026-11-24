Eigene Pools, Kabinen und sogar ein Strand ohne Kinder: Diese Reederei setzt auf Urlaub nur für Erwachsene.

Die „Carnival Destiny“ soll 2029 erstmals in See stechen und bietet Platz für knapp 8.000 Passagiere. Ein Bereich über vier Decks bleibt Erwachsenen vorbehalten. Die US-Reederei Carnival Cruise Line setzt auf ihrem neuen Megaschiff „Carnival Destiny“ verstärkt auf kinderfreie Zonen.

Gleich über vier Decks erstreckt sich künftig ein exklusiver Bereich nur für Erwachsene mit eigenen Kabinen, Pools und Rückzugsorten. Selbst auf den Bahamas plant die Reederei einen Strandabschnitt, an dem Kinder keinen Zutritt haben.2029 soll die „Carnival Destiny“ erstmals in See stechen. Mit Platz für knapp 8.000 Passagiere zählt sie zu den größten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Insgesamt acht Pools, darunter sechs Infinity-Pools, sowie 25 neue Restaurant- und Barangebote erwarten die Urlauber an Bord.

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Eine Besonderheit: Erstmals bietet Carnival Cruise Line Kabinen ausschließlich für Erwachsene an. Hinzu kommen ein großzügiger Ruhebereich und ein exklusives Pooldeck auf dem Oberdeck. Insgesamt soll die kinderfreie Fläche rund dreieinhalbmal so groß ausfallen wie auf bisherigen Schiffen der Reederei. Grund dafür ist demnach die starke Nachfrage.

„Unsere Gäste wünschen sich mehr Auswahl, mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten, ihre gemeinsame Zeit bestmöglich zu nutzen“, erklärt Carnival-Präsidentin Christine Duffy in einer Pressemitteilung. Doch nicht nur an Bord setzt die Reederei auf kinderfreie Zonen. Bereits im Frühjahr 2027 eröffnet Carnival auf seiner Privatinsel Half Moon Cay auf den Bahamas einen neuen Strandbereich. Zutritt zum sogenannten „Serenity Beach“ haben ausschließlich Urlauber ab 21 Jahren.

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Die Nutzung des Strandabschnitts ist kostenlos, für private Strandhütten und Tagesbetten müssen Gäste allerdings extra zahlen. Im Gegenteil: Auf der „Carnival Destiny“ plant die Reederei fast doppelt so viel Platz für Familienangebote wie auf ihren bislang neuesten Schiffen. Eine eigene Familienzone soll unter anderem Minigolf, Spielhallen und gastronomische Angebote vereinen. Hinzu kommt ein neuer Wasserspielplatz mit Wasserkanonen und einem separaten Bereich für Kleinkinder mit Schwimmwindeln.

So will Carnival sowohl Familien als auch Ruhesuchenden mehr Platz für ihren Urlaub bieten.