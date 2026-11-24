Auf dem neuen Megaschiff entstehen riesige Bereiche nur für Erwachsene. Warum Familien davon sogar profitieren könnten.

Kinder unerwünscht: Die US-Kreuzfahrtreederei Carnival baut ihre kinderfreien Zonen massiv aus. Auf einem neuen Megaschiff sollen sich die „Adults only“-Bereiche sogar über vier Decks erstrecken.

Doch für Familien ist das keinesfalls schlecht. Gerade noch mit Papa im Pool geplanscht, jetzt steht der Nachwuchs vor einer Tabuzone. Zutritt erst ab dem Erwachsenenalter! Was auf Kreuzfahrtschiffen bislang vor allem einzelne Rückzugsorte betraf, bekommt bei der US-Reederei Carnival Cruise Line eine ganz neue Dimension.

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Der Konzern plant auf seinem künftigen Flaggschiff eine eigene Urlaubswelt, in der Kinder nichts zu suchen haben. Und das ist längst nicht alles. Sogar unter Palmen sollen Erwachsene künftig ungestört bleiben können. Auf der reedereieigenen Bahamas-Privatinsel Half Moon Cay entsteht ein Strandabschnitt, an dem Familien mit Kindern keinen Zutritt haben werden.

Bereits 2027 soll der sogenannte „Serenity Beach“ mit Liegen und privaten Cabanas eröffnen. Zwei Jahre später will Carnival dann auch auf hoher See neue Maßstäbe setzen. Die für 2029 angekündigte „Carnival Destiny“ wird mit einer Kapazität von knapp 8000 Passagieren ein Gigant. Doch nicht jeder Gast wird sämtliche Angebote nutzen dürfen.

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Insgesamt wächst die Fläche der kinderfreien Zonen auf etwa das Dreieinhalbfache des bisherigen Angebots. Die Reederei reagiert damit auf die Wünsche ihrer Kunden. Carnival ist mit dieser Strategie keineswegs allein. Während manche Reedereien wie MSC Cruises, Royal Caribbean und Princess Cruises ihren erwachsenen Gästen besondere Rückzugsorte bieten, hat Virgin Voyages den Urlaub ohne Kinder zum Geschäftsmodell gemacht.

Mittlerweile können Urlauber sogar schon bei der Anreise unter Erwachsenen bleiben: Virgin Voyages hat gemeinsam mit der Fluggesellschaft JetBlue ein entsprechendes Angebot samt Flug und Transfer aufgelegt. Müssen Familien also befürchten, dass sie auf Kreuzfahrtschiffen zunehmend an den Rand gedrängt werden? Zumindest bei Carnival dürfte das Gegenteil der Fall sein. Denn bei der Planung des neuen Riesenschiffs hat die Reederei keineswegs nur die ruhesuchenden Erwachsenen im Blick.

Auch das Familienangebot bekommt wesentlich mehr Raum – beinahe doppelt so viel wie auf den neuesten Schiffen des Unternehmens. In einem eigenen Bereich sollen Familien gemeinsam Minigolf spielen, Spielhallen besuchen und essen gehen können. So könnte ausgerechnet der Ausbau der kinderfreien Zonen den Urlaub mit dem Nachwuchs ein Stück entspannter machen. Denn während sich die einen nach Ruhe sehnen, wollen die anderen spielen, lachen und Spaß haben.

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Auf einem Schiff dieser Größenordnung sollte eigentlich für beides genügend Platz sein. Und wenn Sie jetzt als Eltern immer noch erbost sind: Ist es nicht eigentlich eine schöne Aussicht, im Urlaub nicht mehr auf mürrische Singles und genervte Pärchen zu treffen, die den Nachwuchs anpflaumen, weil er im Whirlpool toben will, anstatt stillzusitzen? Eben. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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