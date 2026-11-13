Kreuzfahrtschiff in New Orleans nach Kollision mit Tanker gekentert

Ein Kreuzfahrtschiff der American Cruise Lines kenterte in New Orleans nach Kollision mit einem Tanker. Über 130 Passagiere und Besatzungsmitglieder waren an Bord. Die Suche nach Überlebenden läuft.

Ein schwerer Schiffsunfall hat am Mittag des betreffenden Tages den Hafen von New Orleans erschüttert. Das Kreuzfahrtschiff American Heritage der Reederei American Cruise Lines wurde gegen 12:30 Uhr US-amerikanischer Zeit von dem Tanker Atlantic Asphalt gerammt. Der Zusammenstoß war so gewaltig, dass das Kreuzfahrtschiff umgehend zu kentern begann und im Wasser versank. Mehr als 130 Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt an Bord des Fahrzeugs, was die Lage für die Rettungskräfte außerordentlich kritisch machte.

Detaillierte Abläufe der Kollision am Mississippi

Der Unfallort befand sich im Hafenbereich von New Orleans am Mississippi. Die American Heritage lag scheinbar friedlich im Hafen, als der Angriff des Tankers erfolgte. Medienberichte und offizielle Meldungen stimmen darin überein, dass die Kollision um die Mittagszeit stattfand. Die Hafenbehörde von New Orleans bestätigte den Vorfall und führte aus, dass aktuell umfassende Maßnahmen ergriffen werden, um die Menschen aus dem eiskalten oder verschmutzten Wasser des Flusses zu ziehen. Die genauen Umstände, die zu diesem dramatischen Manöverfehler oder Unfall führten, sind nach aktuellen Angaben der Behörden noch völlig ungeklärt.

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Positionen der Behörden und Politiker

Die Hafenbehörde von New Orleans betonte in einer Pressemitteilung, dass die Sicherheit aller Passagiere, Besatzungsmitglieder und der eingesetzten Hilfskräfte an oberster Stelle stehe. Man bezeichnete die Entwicklung des Vorfalls als sich ständig ändernd, was auf die Dynamik der Rettungseinsätze und die unklare Lage hinweist. Gouverneur Jeff Landry des Bundesstaates Louisiana reagierte umgehend auf die Nachrichten. Er teilte auf der Plattform X mit, dass er sich bereits auf dem Weg nach New Orleans befinde. Der Gouverneur bestätigte, dass er über den Vorfall am Mississippi informiert sei und stehe in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden sowie den Strafverfolgungsbehörden, um die Lage vor Ort zu koordinieren.

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Reale Auswirkungen und weitere Schritte

Für die über 130 Personen an Bord bedeutete das Kentern der American Heritage eine unmittelbare Lebensgefahr. Die Rettungseinsätze im Wasser sind extrem komplex und hängen von Wetterbedingungen sowie der Strömung im Mississippi ab. Die Suche nach Überlebenden und die Bergung der Verschollenen sind im vollen Gange. Für die Reederei American Cruise Lines und die beteiligten Schiffsbesatzungen stellt dies eine der schwersten Katastrophen dar. Die Ermittlungen zur Ursache der Kollision zwischen dem Tanker Atlantic Asphalt und dem Passagierschiff haben gerade erst begonnen, wobei derzeit keine Schuldzuweisungen erfolgen dürfen, bis die technischen und menschlichen Faktoren vollständig analysiert sind.