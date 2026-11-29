Das 'Traumschiff' des ZDF, die MS Amadea, wird aufwendig modernisiert. Lange Zeit legt das Kreuzfahrtschiff nicht ab, doch jetzt soll es so weit sein. Nach zwei Tagen ziehen die Veranstalter die Reißleine und sagen den geplanten Ausflug ab.

Das "Traumschiff" des ZDF, die MS Amadea, wird aufwendig modernisiert. Lange Zeit legt das Kreuzfahrtschiff nicht ab, doch jetzt soll es so weit sein. Nach zwei Tagen ziehen die Veranstalter die Reißleine und sagen den geplanten Ausflug ab.

Für die Passagiere der MS Amadea ist der Traum von einer Kreuzfahrt durch skandinavische Gewässer geplatzt. Das Schiff, das das deutsche TV-Publikum als ZDF-"Traumschiff" kennt, kann wegen eines technischen Defekts nicht auslaufen. Im Tagesverlauf mussten alle Urlauber in Hamburg wieder von Bord gehen, berichtet unter anderem der Eigentlich sollte die MS Amadea bereits am Freitagabend zu einer achttägigen Reise aufbrechen. Doch schon bei den Vorbereitungen zum Auslaufen traten technische Schwierigkeiten auf.

Advertisement

"Probleme in der Steuerung für den Propeller müssen behoben werden", erklärte eine Sprecherin des Reiseveranstalters Phoenix Reisen dem Sender. " war die Reise ausgebucht. Es handelte sich um den mittlerweile 21. Kreuzfahrer-Treff des Veranstalters.