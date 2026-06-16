Krickau: Stolz auf meine Mannschaft und freue mich auf meine Familie

Der Trainer der Füchse, Krickau, ist nach dem CL-Finale gegen den FC Barcelona sehr stolz auf seine Mannschaft. Er kann endlich seine Familie nach Berlin holen und ist hungrig auf mehr.

Der Trainer der Füchse , Krickau , ist nach dem CL-Finale gegen den FC Barcelona (34:37) sehr stolz auf seine Mannschaft . Er kann endlich seine Familie nach Berlin holen, da er jetzt eine passende Wohnung gefunden hat.

Die Familie wird im Sommer von Flensburg nach Berlin umziehen und die Kinder werden auf ihre neuen Schulen gehen. Krickau ist seit September 2025 in Berlin und seine Familie lebte noch in der Nähe von Flensburg. Er war teilweise im Hotel, da sie keine passende Wohnung gefunden haben. Sie übernehmen jetzt die Wohnung von Lasse Andersson, der zurück nach Dänemark geht.

Krickau wird im Juli mit dem Umzug beschäftigt sein und die Familie kommt dann im August nach. Am 19. Juli ist er wieder bei den Füchsen und dann geht die Vorbereitung auf die neue Saison los. Die Füchse haben trotz der Niederlage ihre Saison gefeiert, um Leute wie Dejan Milosavljev oder Lasse Andersson zu verabschieden, die sechs, sieben Jahre hier waren.

Krickau ist sehr beeindruckt von der Mannschaft und sagt, dass sie sehr charakterstark und gesund sind. Er ist hungrig auf mehr und möchte diese Erfahrungen als Antrieb für mehr nutzen. Krickau ist sehr zufrieden mit dem Jahr, das er in Berlin verbracht hat und freut sich auf die Rückkehr seiner Familie





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