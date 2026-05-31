Die Einnahme der Burg Beaufort durch Israel wird von Netanjahu als Wendepunkt gegen die Hisbollah gefeiert. Gleichzeitig fordert Irans Präsident Peseschkian politische Reformen, während internationale Akteure vor einer Eskalation warnen. Die Lage im Libanon bleibt angespannt mit andauernden Angriffen und humanitärer Krise.

Die Einnahme der strategisch wichtigen Burg Beaufort durch die israelische Armee markiert nach Angaben von Premierminister Benjamin Netanjahu einen Wendepunkt im Kampf gegen die pro-iranische Hisbollah .

In einem Video spricht Netanjahu von einer "dramatischen Etappe" der israelischen Bodenoffensive gegen die vom Iran unterstützte Miliz. Israel kehre nun "vereint, entschlossen und stärker als je zuvor" zur Burg zurück und wolle die Positionen in den zuvor von der Hisbollah kontrollierten Gebieten ausbauen. Gleichzeitig betont er, dass Israel "an allen Fronten" agiere - in Syrien, im Gazastreifen und im Libanon. Unterdessen fordert Irans Präsident Massud Peseschkian eine grundlegende Reform des politischen Systems im Land.

In einer Stellungnahme weist sein Büro Rücktrittsgerüchte zurück und Peseschkian fordert, die Führung nicht mehr auf eine kleine Gruppe von Kadern und Beamten zu beschränken, sondern alle gesellschaftlichen Schichten, Wirtschaftsakteure, Wissenschaftler und die breite Bevölkerung einzubeziehen. Diese Forderung steht im Widerspruch zur tatsächlichen Machtverteilung, bei der Schlüsselpositionen seit Jahrzehnten von Personen mit engen Verbindungen zu den Islamischen Revolutionsgarden besetzt sind. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul appelliert dringend an Israel und die Hisbollah, die vereinbarte Waffenruhe wieder einzuhalten.

Der CDU-Politiker äußert sich besorgt über das weitere Vorrücken der israelischen Armee im südlichen Libanon und betont, Israel müsse bei seinen Operationen Zivilisten und zivile Infrastruktur schützen. Jede weitere Eskalation verschärfe die already angespannte Lage und führe zu neuen Fluchtbewegungen innerhalb des Libanons. Der Iran und die USA führen unterdessen nach Angaben von Außenminister Abbas Aragtschi weiterhin Gespräche und einen Informationsaustausch. Bis zu einem klaren Ergebnis dürfe man die Verhandlungen nicht bewerten und Spekulationen keine Bedeutung beimessen.

Regierungssprecherin Fatemeh Mohajerani erklärt, der Iran befinde sich weiterhin im "Schatten des Krieges", die Streitkräfte blieben in Alarmbereitschaft. Gleichzeitig sei die wirtschaftliche Erholung des Landes im Gange, und die anhaltende US-Seeblockade bezeichnet sie als "Piraterie". Israelische Einheiten haben laut der syrischen Nachrichtenagentur Sana neue Vorstöße im Süden Syriens unternommen. Sie errichteten demnach provisorische Kontrollpunkte in Teilen der Provinzen Quneitra und Deraa und durchsuchten Passanten, zogen sich aber nach mehreren Stunden wieder zurück.

Iranische Medien berichten, dass die Revolutionsgarden Stützpunkte von Separatistengruppen im Nordirak angreifen. Libanons Premierminister Nawaf Salam wirft Israel vor, den südlichen Libanon weitreichend zu zerstören und damit zu versuchen, "die Geschichte auszulöschen". Die Kriegskosten für das Land seien enorm, und der Libanon dürfe nicht zum "Faustpfand" in regionalen Konflikten werden. Bei einem israelischen Luftangriff nahe einem Krankenhaus in Tyrus wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums 13 Krankenhausmitarbeiter verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Regierung ruft die internationale Gemeinschaft auf, den israelischen Angriffen Einhalt zu gebieten. Seit Mitte April besteht offiziell eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon, die von der Hisbollah jedoch nicht anerkannt wird. Die Hisbollah setzt ihre Angriffe auf Israel fort, während die israelische Armee im Süden des Libanon weiter vorrückt.

Nach der Einnahme der Kreuzritterburg Beaufort erklärt Israels Verteidigungsminister Israel Katz auf X, dies sei eine klare Botschaft an die Feinde Israels: Jeder, der die Bürger Israels bedrohe, verliere seine strategischen Positionen eine nach der anderen. Laut israelischen Medien kündigt Katz an, dass die israelischen Soldaten an der Burg bleiben werden. Die Festung sei Teil der israelischen Sicherheitszone im Libanon, die von der libanesischen Führung als Besetzung libanesischen Bodens betrachtet wird





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