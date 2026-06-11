Der Krieg zwischen Israel und den USA gegen den Iran hat sich verschärft, während China einen sofortigen Waffenstillstand fordert. Ein Brand auf einem Tanker im Oman hat ebenfalls gemeldet worden. Die USA und der Iran haben erneut heftig gegenseitig beschossen, mit Kuwait und Bahrain erneut unter Beschuss gerieten.

Der Krieg zwischen Israel und den USA gegen den Iran sollte das Mullah-Regime endgültig beenden, betont jedoch ntv-Reporterin Kavita Sharma, dass bisher genau das Gegenteil eingetreten ist.

China fordert einen sofortigen Stopp der Kämpfe und ruft die beteiligten Seiten dazu auf, zum Dialog und zu Verhandlungen zurückzukehren und einen umfassenden und dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen. Das iranische Außenministerium hat die US-Angriffe der vergangenen Nacht scharf verurteilt und die Verantwortung für die extrem ernsten Konsequenzen dieser kriminellen Handlung bei den Anführern der Vereinigten Staaten. Vor der Küste des Oman ist ein Brand auf einem Tanker ausgebrochen, der im Maschinenraum Feuer ausgebrochen ist.

Die USA und der Iran haben sich erneut heftig gegenseitig beschossen, mit Kuwait und Bahrain erneut unter Beschuss gerieten. Deutschland und 21 weitere Staaten fordern den Iran auf, Angriffe auf Menschen 'auf unserem Boden' einzustellen





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