Eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist heute entschärft worden. 640 Anwohner waren betroffen.

Die Bundesstraße 1 in Dortmund ist wieder frei. Wegen der Entschärfung eines Blindgängers musste die B1 gesperrt werden. Die amerikanische Fliegerbombe ist erfolgreich entschärft worden.

Der Blindgänger war bei Bauarbeiten an der Stadtbahn-Haltestelle Max-Eyth-Straße auf dem Westfalendamm gefunden worden. Gegen 19 Uhr mussten alle Anwohner und Anwohnerinnen im Umkreis von 250 Metern um den Fundort ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt hatte in der Gesamtschule Gartenstadt eine Betreuungsstelle für die Anwohner eingerichtet. Nach Auskunft der Stadt Dortmund ist die B1 zwischen der Semerteichstraße und der Anschlussstelle B236 in beiden Richtungen wieder frei.

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Der Blindgänger ist kurz nach 21 Uhr erfolgreich entschärft worden, teilt die Stadt weiter mit. Du willst mehr Beiträge vom WDR direkt oben in der Suche bei Google sehen? Dann füge uns jetzt als"Bevorzugte Quelle" hinzu. Ein Familienvater hatte sich im Sommer mit seinen Kindern in einer Wohnung in Dortmund verschanzt. Jetzt steht er vor Gericht.