Kriegsopfer: Paare in Kiew verloren Leben durch russische Bomben

Die Geschichte eines jungen Paares in Kiew, das mitten im Krieg Hoffnung fand und nun sein Leben durch russische Bomben verlor. Maryna Homeniuk und Jurij Orlow verliebten sich und bauten sich ein Leben auf, das nun durch einen russischen Marschflugkörper zerstört wurde.

Es ist die Geschichte eines jungen Paare s in Kiew, das mitten im Krieg Hoffnung fand – und nun sein Leben durch russische Bomben verlor. Maryna Homeniuk (†24) floh zu Beginn des Angriffskrieges ins Ausland und kehrte schließlich zurück in ihre Heimat.

Dort verliebte sie sich in den Eishockeyspieler Jurij Orlow (†30). Gemeinsam bauten sie sich ein Leben auf, das nun durch eine russische Rakete ausgelöscht wurde. Ein russischer Marschflugkörper traf ihr Wohnhaus in Kiew. 24 Menschen starben bei dem Angriff – unter ihnen auch die 24-jährige Englischlehrerin Homeniuk und ihr Partner Orlow. Für Freunde und Angehörige bleibt nur Fassungslosigkeit.

Am Samstag stehen sie am Sarg der jungen Frau: Tränen, Schock, Unglauben. Sie hatten gehofft, auch Orlow die letzte Ehre erweisen zu können, aber sein Leichnam ist noch nicht bereit für die Beerdigung.

"Ich hätte eigentlich bei den Hochzeitsvorbereitungen helfen sollen, aber am Ende habe ich geholfen, die Beerdigung vorzubereiten", sagt ihre Freundin Olessia Juchnowytsch der Nachrichtenagentur AP. "Es ist eine Schande. " Homeniuk und Orlow hätten sich über eine Dating-App kennengelernt, berichten Freunde. Orlow habe den Sport geliebt, Homeniuk die Kunst.

Doch sie hätten sich sehr gern gehabt und wunderbar ergänzt. Orlow habe Homeniuk Hockey beigebracht und sie sei jeden Sonntag zu den Spielen des Kiewer Unihockeyclubs gekommen, bei dem der 30-Jährige als Kapitän auflief. Homeniuk habe dafür mit ihm Englisch gebüffelt. Foto: Olesia Yukhnovych via AP Freunde sprechen von einer intensiven, liebevollen Beziehung.

Homeniuk galt als außergewöhnlich engagiert, kümmerte sich um ausgesetzte Tiere, sparte für Reisen in ferne Länder und soll zehn Sprachen gesprochen haben, darunter fließend Koreanisch und Chinesisch.

"Sie hatte so viele Träume", sagt Juchnowytsch. "Sie arbeitete mit Kindern und wollte selbst einmal Kinder haben – wenn die Zeiten sicherer sind. " Auch Kollegin Anastasiia Petruschyna ist erschüttert: "Das ist ein Mädchen, das die ganze Zukunft noch vor sich hatte. Diese Zukunft wird es nicht mehr geben.

" Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky Besonders tragisch: Noch kurz vor dem Angriff ging es um Vorsicht, um mögliche Umzüge in sicherere Stadtteile wegen der ständigen russischen Angriffe. Doch das Geld reichte nicht. Nach dem Einschlag schrieb Juchnowytsch noch eine SMS an ihre Freundin – eine Routine aus Angst, wie sie sagt. Doch diesmal kam keine Antwort.

"Ich hätte nie gedacht, dass die Nachricht diesmal ungelesen bleiben würde", sagt sie





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