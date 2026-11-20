Krik Cousins und Fernando Mendoza bleiben verbunden. Der Veteran unterstützt den Rookie der Las Vegas Raiders nach dessen starkem Start-Debüt weiterhin.

Der erfahrene Quarterback Krik Cousins bleibt auch nach seinem Wechsel ein fester Bezugspunkt für seinen ehemaligen Teamkollegen Fernando Mendoza. Mendoza absolvierte sein Debüt als Starting- Quarterback für die Las Vegas Raiders in der National Football League und bestätigte dabei sofort sein hohes Potenzial. Die enge Verbindung zwischen den beiden Spielern, die früher Teil derselben Organisation waren, hat sich trotz der räumlichen Trennung und der unterschiedlichen aktuellen Arbeitgeber nicht gelöst. Im Gegenteil, die Erfahrung, die Cousins besitzt, dient Mendoza nun als wertvolle Orientierungshilfe auf seinem Weg in die Profiliga.

Kontakt nach dem starken Debüt gegen die Konkurrenz

Sofort nach dem ersten Spiel als Startquarterback rief Krik Cousins bei Fernando Mendoza an, um sich nach dem Erlebnis zu erkundigen. Der 38-jährige Veteran erklärte gegenüber dem Sportmedium ESPN, dass er die Gedanken seines jüngeren Kollegen hören wollte. Cousins betonte dabei ausdrücklich, dass er ein großer Fan von Mendoza ist und dessen Karriere noch lange verfolgen wird. Er erinnerte sich dabei an seinen eigenen ersten Karrierestart, eine Erfahrung, die einem bekanntermaßen ein Leben lang im Gedächtnis bleibt und oft als prägend für die gesamte weitere Laufbahn gilt.

Also read Bester Bond der Formel 1: Russell oder Alonso

Statistische Highlights und offene Zieldifferenz

Bei seinem Start-Debüt für die Las Vegas Raiders zeigte Fernando Mendoza eine überzeugende Leistung auf dem Feld. Er brachte es auf insgesamt 143 Yards Raumgewinn und erzielte dabei einen wichtigen Touchdown für sein Team. Obwohl die offensive Produktion stimmte, muss Mendoza auf seinen ersten Karriere-Sieg als Starting-Quarterback noch warten. Die Statistik unterstreicht jedoch, dass der Rookie die Anforderungen des Profibetriebs bereits jetzt gut bewältigen kann und eine strahlende Zukunft vor sich hat, wie es sein Mentor Krik Cousins einschätzte.

Offizielle Transaktion und Kompensation der Vereine

Die aktuelle Situation der beiden Spieler ist das Ergebnis einer früheren Transaktion an der Trade-Deadline der Liga. Die Las Vegas Raiders hatten Krik Cousins zu den Minnesota Vikings transferiert. Im Gegenzug für den erfahrenen Quarterback erhielten die Raiders aus Las Vegas einen Drittrunden-Draftpick für das Jahr 2027. Dieser Wechsel ermöglichte es Mendoza, in Las Vegas die Chance auf die Starterposition zu bekommen, während Cousins in Minnesota weiter seine Erfahrung einbringt, ohne dabei die Bindung zu Mendoza verloren zu haben.

Advertisement

Gegenseitige Wertschätzung in der Pressekonferenz

Auch Fernando Mendoza nutzte eine Pressekonferenz am Mittwoch, um öffentlich Lob für seinen ehemaligen Mentor auszusprechen. Der Rookie schwärmte von Krik Cousins und bezeichnete ihn als großartig. Er betonte, dass Cousins ein toller Mentor für ihn gewesen sei. Auch wenn Cousins jetzt woanders spielt, kann Mendoza weiterhin auf seine Unterstützung zählen. Diese öffentliche Wertschätzung unterstreicht die professionelle Beziehung zwischen den beiden Akteuren, die über die reine Spielzeit hinausgeht und auch außerhalb des Spielfelds Bestand hat.

Perspektiven für die weitere NFL-Saison

Für die Las Vegas Raiders ist die Entwicklung von Fernando Mendoza ein zentraler Bestandteil der aktuellen Aufbauphase. Mit der Unterstützung von Krik Cousins, der die Herausforderungen des ersten Starts als Starting-Quarterback bestens kennt, scheint der Rookie gut gerüstet für die kommenden Aufgaben. Die Kombination aus Mendoza' athletischem Talent und Cousins' strategischem Rat könnte langfristig von großem Nutzen sein. Beide Seiten nutzen die Distanz, um unabhängig voneinander zu wachsen, bleiben aber über die gemeinsame Vergangenheit eng verbunden.