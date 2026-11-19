Neuer Angriff auf die Krim-Brücke zerstört mittleren Straßenabschnitt. Gouverneur Sergej Aksjonow bestätigt Untersuchung der Schäden. Einbruch für Putin vor Gipfel mit Trump und Xi.

Die Krim-Brücke, ein zentrales Symbol der russischen Annexion der Halbinsel, erlitt einen weiteren schweren Schaden durch einen neuen Angriff. Der mittlere Straßenabschnitt der 19 Kilometer langen Verbindung zwischen dem russischen Festland und der 2014 von Moskau annektierten Krim wurde zerstört. Dieses Ereignis markiert einen deutlichen Rückschlag für den Kriegsverlauf und unterstreicht die Verwundbarkeit dieser strategischen Infrastruktur.

Aktuelle Lage und offizielle Bestätigungen

Sergej Aksjonow, der von Russland eingesetzte Gouverneur der Halbinsel Krim, bestätigte den Vorfall am Donnerstag. Er teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, dass das genaue Ausmaß der Schäden derzeit von zuständigen Stellen untersucht werde. Die Brücke verbindet das russische Festland direkt mit der Krim und hat seit ihrer Fertigstellung nach der Annexion im Jahr 2014 eine enorme symbolische und logistische Bedeutung für die russische Seite.

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Detaillierte Beschädigungen und Reparaturstatus

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hatte bereits am Dienstag erklärt, dass bei der nächtlichen Attacke ein Metallbogen der Brücke sowie der darunterliegende Straßenabschnitt vollständig zerstört wurden. Das russische Verkehrsministerium meldete am selben Tag, dass der Zugverkehr auf einem der beiden Gleise bereits wieder aufgenommen wurde. Auf dem zweiten Gleis waren zu diesem Zeitpunkt jedoch weiterhin Reparaturarbeiten im Gange, was auf die Komplexität der Schäden hindeutet.

Politische Implikationen und diplomatischer Kontext

Der Vorfall gilt als erhebliche Blamage für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser musste den Angriff hinnehmen, während er am Donnerstag Gespräche mit US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping führte. Die Krim-Brücke wurde nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel gebaut und gilt als öffentliches Symbol für den Machtanspruch Putins. Ihre Zerstörung oder Schädigung wirkt sich direkt auf die Wahrnehmung der russischen Stärke in der internationalen Diplomatie aus.

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Strategische Bedeutung für den Krieg und die Versorgung

Seit Beginn der großangelegten russischen Invasion in das Nachbarland im Februar 2022 hatte die Ukraine die Brücke wiederholt angegriffen. Die russische Armee nutzt die Infrastruktur vor allem, um militärische Ausrüstung auf die Krim zu transportieren. Neben der militärischen Logistik ist die Brücke auch für die zivile Versorgung der Bevölkerung auf der Halbinsel relevant, da auch der Transport von Lebensmitteln teilweise über diese Verbindung läuft.

Fortsetzung der Kampfhandlungen und Ausblick

Trotz der laufenden Reparaturen bleibt der Verkehr auf der Brücke eingeschränkt. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf diese Schlüsselinfrstruktur nicht eingestellt, um die logistischen Lieferketten der russischen Streitkräfte und der annektierten Region zu unterbrechen. Die Zukunft der Nutzung der Krim-Brücke hängt davon ab, wie schnell die Schäden behoben werden können und ob weitere Angriffe möglich sind. Die Region bleibt ein schwerpunktmäßig umkämpftes Gebiet im laufenden Konflikt.